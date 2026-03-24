Ogromna svađa oko Lige šampiona: Englezi hoće da mijenjaju pravila, Španci protiv

Klubovi iz Engleske traže promjene u Ligi šampiona, a UEFA za sada nije odobrila njihov zahtjev, dok su se posebno usprotivili klubovi iz Španije.

Liga šampiona se godinama mijenja i traži pravi format koji će podići popularnost, a oko toga se ipak slažu svi. Postoji ogromno razmimoilaženje navijača po tom pitanju, ne slažu se ni lige, treneri, fudbaleri, dok čini se najviše neslaganja ima između klubova.

Tako su sada klubovi iz Engleske tražili da se od naredne sezone opet promijeni sistem Lige šampiona i da ubuduće klubovi imaju po 28 igrača u prijavljenom igračkom kadru, odnosno trojicu više nego što je to sada slučaj.

Međutim, izgleda da Englezi neće uspjeti to da "izboksuju". Na prethodnom sastanku UEFA komiteta održanom prethodnog mjeseca, klubovi iz Španije digli su glas protiv ovakve promjene i nemaju namjeru da odobre zahtjev Engleza, vjerujući da bi to moglo da im donese neravnopravnu prednost.

Kratko i jasno, klubovi iz Engleske imaju više novca, samim tim i više igrača u rosteru, pa svake godine imaju problem koga da izostave sa spiska, što donosi i do nezadovoljstva unutar tima. S druge strane oni klubovi iz Španije imaju problema da nađu i 25 fudbalera, pa često imaju i više mladih u sastavu, nego što pravila iziskuju. To je "tegoba" koju klubovi iz Engleske nemaju, a nemaju ni sluha za druge.

UEFA je za sada odbila ovaj zahtjev iz Engleske, prosto poštujući mišljenje ostalih liga, a pravila se sigurno neće promijeniti do 2027/28, kada počinje novi ciklus TV prava i kada se obično mijenjaju "sitnice".

Pravilo na snazi 20 godina

Inače, već skoro 20 godina je na snazi pomenuto pravilo o tome da je moguće prijaviti do 25 fudbalera. Englezi smatraju da je to "zastarjelo", prije svega kako bi zaštitili igrače od povreda, ističući da sa većim fondom igrača - to bi bilo smanjeno. Naravno, to je samo "sakriveno" da žele da dovode još više igrača i da moraju da ih drže zadovoljnima.

Podsjetimo, ovo je druga sezona zaredom da u UEFA takmičenjima imamo veliku ligu u kojoj igra 36 klubova, pa je povećan i broj utakmica sa šest na osam.

