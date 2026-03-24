Velež ima novog štopera: Bivši omladinski reprezentativac Austrije potpisao za "rođene"!

Dragan Šutvić
Anes Omerović je potpisao ugovor do 31. maja 2028. godine.

Anes Omerović novi igrač Veleža Izvor: FK Velež

Štoper Anes Omerović postao je ovog utorka novi fudbaler Veleža.

Omerović, rođen 1998. godine u Dornbirnu, bez angažmana je od prošlog ljeta kada je završio mandat u klubu First Vienna. Omladinsku karijeru započeo je u omladinskim selekcijama Dornbirna, a osim već pomenutog posljednjeg kluba, u Austriji je još nastupao za još neiko niželigaša.

Van granica Austrije, bio je član omladinskih selekcija Aston Vile, kao i Vintertur i Vaduc u Švajcarskoj. Ima takođe i reprezentativno iskustvo, pošto je zagrao za četiri omladinske austrijske selekcije (U15, U16, U17, U18).

Sa Veležom je, u prisustvu direktora Farisa Karadže, potpisao ugovor do 31. maja 2028. godine.

