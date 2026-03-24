Jirgen Klop pobjesnio: "O meni pišu idioti, reći ću vam i koji su"

Slavni šampion Evrope sa Liverpulom ljutito odgovorio na tračeve da preuzima Real Madrid.

Čuveni nemački trener Jirgen Klop uživa u tome što ne radi već dvije i po godine i sudeći prema njegovim riječima - niti ima ponuda, niti planira da ih prihvata. Pogotovo ga nervira to što ga dovode u vezu sa Real Madridom.

"Dobro je da ste me pitali za to. Kada je priča - priča? Kada neko uzme parče papira i napiše nešto na njemu? Ili kada u tome zaista ima nečega? Kakva situacija mora tu da bude? Da dobijem poziv iz Real Madrida i da čujem: 'Ovdje Florentino Perez! Jirgene, ovako stoje stvari'. Ili je dovoljno da neku glupost napiše (austrijski medij) OE24 - za koji ne znam da li je vještačka inteligencija ili u njemu rade ljudi. To me nervira", rekao je legendarni Nijemac, nastavivši:

"Morate da pokažete malo discipline tu. Sve je to zapravo budalaština. Nijednom me nizu pozivali u životu. Preuzeću i Atletiko Madrid, otprilike u isto vrijeme. Izvinite u Realu, trebalo je prvi da pozovete."

Nemac je bio upitan i da li će uskoro napustiti Red Bul, u kojem ima funkciju globalnog direktora za fudbal.

"Isti idioti pišu i to, Salcburger Nahrihten (austrijski medij). Reporter Salcburger Nahrihtena nema pojma. I svi onda uskoče u to kolo", dodao je on.

Ipak, uz sav Klopov bijes, ipak i uticajni njemački medij "Bild" piše da Nijemcu više ne odgovara uloga koju ima u Red Bulu i da u njoj ne koristi svoje vještine rada sa ljudima, koje su cvjetale kada je bio šef stručnog štaba ili menadžer Liverpula.

Na ovu temu oglasio se i njegov agent, Mark Kosicke, kada je demantovao da njegov klijent postaje selektor Njemačke.

"Jirgen se osjeća veoma vezanim za ovu zemlju i pitanje (njegovog odlaska) uopšte se i ne dovodi u pitanje. Ne osjećam da on ima potrebu da mora to da radi. Štaviše, prije bih rekao da osjeća obavezu i da ne bi stalno mogao da govori 'ne' tom poslu."

