ČITAOCI REPORTERI

Izdanje:
Potvrdi

Jirgen Klop pobjesnio: "O meni pišu idioti, reći ću vam i koji su"

Jirgen Klop pobjesnio: "O meni pišu idioti, reći ću vam i koji su"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Slavni šampion Evrope sa Liverpulom ljutito odgovorio na tračeve da preuzima Real Madrid.

Čuveni nemački trener Jirgen Klop uživa u tome što ne radi već dvije i po godine i sudeći prema njegovim riječima - niti ima ponuda, niti planira da ih prihvata. Pogotovo ga nervira to što ga dovode u vezu sa Real Madridom.

"Dobro je da ste me pitali za to. Kada je priča - priča? Kada neko uzme parče papira i napiše nešto na njemu? Ili kada u tome zaista ima nečega? Kakva situacija mora tu da bude? Da dobijem poziv iz Real Madrida i da čujem: 'Ovdje Florentino Perez! Jirgene, ovako stoje stvari'. Ili je dovoljno da neku glupost napiše (austrijski medij) OE24 - za koji ne znam da li je vještačka inteligencija ili u njemu rade ljudi. To me nervira", rekao je legendarni Nijemac, nastavivši:

"Morate da pokažete malo discipline tu. Sve je to zapravo budalaština. Nijednom me nizu pozivali u životu. Preuzeću i Atletiko Madrid, otprilike u isto vrijeme. Izvinite u Realu, trebalo je prvi da pozovete."

Nemac je bio upitan i da li će uskoro napustiti Red Bul, u kojem ima funkciju globalnog direktora za fudbal.

"Isti idioti pišu i to, Salcburger Nahrihten (austrijski medij). Reporter Salcburger Nahrihtena nema pojma. I svi onda uskoče u to kolo", dodao je on.

Ipak, uz sav Klopov bijes, ipak i uticajni njemački medij "Bild" piše da Nijemcu više ne odgovara uloga koju ima u Red Bulu i da u njoj ne koristi svoje vještine rada sa ljudima, koje su cvjetale kada je bio šef stručnog štaba ili menadžer Liverpula.

Na ovu temu oglasio se i njegov agent, Mark Kosicke, kada je demantovao da njegov klijent postaje selektor Njemačke.

"Jirgen se osjeća veoma vezanim za ovu zemlju i pitanje (njegovog odlaska) uopšte se i ne dovodi u pitanje. Ne osjećam da on ima potrebu da mora to da radi. Štaviše, prije bih rekao da osjeća obavezu i da ne bi stalno mogao da govori 'ne' tom poslu."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

