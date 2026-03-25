“Zmajeve” čeka bogatstvo ako odu na Mundijal

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Bosne i Hercegovine u četvrtak uveče će odigrati polufinalni meč baraža za Svjetsko prvenstvo protiv selekcije Velsa u Kardifu.

Ukoliko izabranici Sergeja Barbareza uspiju da savladaju Velšane, onda će pet dana kasnije u Zenici ugostiti boljeg iz drugog polufinala između Italije i Sjeverne Irske.

Ako i finale baraža uspješno apsolviraju, onda će osigurati plasman na Mundijal ovog ljeta u SAD, Kanadi i Meksiku i inkasirati pravo bogatstvo.

Naime, sve reprezentacije koje će igrati na šampionatu svijeta inkasiraće 7.8 miliona evra, a prolazak u narednu fazu takmičenja donio bi dodatna četiri miliona.

Kada pogledate da bi BiH igrala u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, onda ni prolazak u drugi krug takmičenja ne djeluje previše nerealno.

Šampion Mundijala će zaraditi 38.7 miliona evra.

Možda će vas zanimati

