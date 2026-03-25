“Zmajeve” čeka bogatstvo ako odu na Mundijal

Fudbaleri Bosne i Hercegovine u četvrtak uveče će odigrati polufinalni meč baraža za Svjetsko prvenstvo protiv selekcije Velsa u Kardifu.
Ukoliko izabranici Sergeja Barbareza uspiju da savladaju Velšane, onda će pet dana kasnije u Zenici ugostiti boljeg iz drugog polufinala između Italije i Sjeverne Irske.
Ako i finale baraža uspješno apsolviraju, onda će osigurati plasman na Mundijal ovog ljeta u SAD, Kanadi i Meksiku i inkasirati pravo bogatstvo.
Naime, sve reprezentacije koje će igrati na šampionatu svijeta inkasiraće 7.8 miliona evra, a prolazak u narednu fazu takmičenja donio bi dodatna četiri miliona.
Kada pogledate da bi BiH igrala u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, onda ni prolazak u drugi krug takmičenja ne djeluje previše nerealno.
Šampion Mundijala će zaraditi 38.7 miliona evra.
