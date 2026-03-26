Muharem Trako operisan, slijedi višemjesečni oporavak

Defanzivac Rudar Prijedora doživio je tešku povredu na treningu, nakon čega je morao na operaciju.

Muharem Trako (22) početkom godine stigao je u Rudar Prijedor iz Stupčanice, ali je ove sezone upisao samo dva nastupa za "rudare".

Nekadašnji fudbaler Sarajeva i Tuzla sitija zatim je doživio tešku povredu na treningu, zbog čega je za njega sezona završena. Trako je povrijedio ukršteni ligament koljena, pa mu predstoji višemjesečna pauza.

"Naše zimsko pojačanje na štoperskoj poziciji Muharem Trako nedavno je na treningu doživio povredu prednjeg ukrštenog ligamenta. Danas je uspješno operisan na Poliklinici 'Orthos' u Sarajevu, a rekonstrukciju LCA je uspješno obavio Dr Maksić. Nadamo se da će oporavak ići planiranom dinamikom i da će se Muharem vratiti jači nego ikad", poručili su Prijedorčani.

Rudar Prijedor bori se za opstanak u Premijer ligi BiH. Tim Perice Ognjenovića trenutno je posljednjeplasirani tim lige, pa će do kraja sezone nastojati da izbjegne selidbu u niži rang.