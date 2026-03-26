logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Muharem Trako operisan, slijedi višemjesečni oporavak

Bojan Jakovljević
Defanzivac Rudar Prijedora doživio je tešku povredu na treningu, nakon čega je morao na operaciju.

Muharem Trako Izvor: Promo/FK Rudar Prijedor

Muharem Trako (22) početkom godine stigao je u Rudar Prijedor iz Stupčanice, ali je ove sezone upisao samo dva nastupa za "rudare".

Nekadašnji fudbaler Sarajeva i Tuzla sitija zatim je doživio tešku povredu na treningu, zbog čega je za njega sezona završena. Trako je povrijedio ukršteni ligament koljena, pa mu predstoji višemjesečna pauza.

"Naše zimsko pojačanje na štoperskoj poziciji Muharem Trako nedavno je na treningu doživio povredu prednjeg ukrštenog ligamenta. Danas je uspješno operisan na Poliklinici 'Orthos' u Sarajevu, a rekonstrukciju LCA je uspješno obavio Dr Maksić. Nadamo se da će oporavak ići planiranom dinamikom i da će se Muharem vratiti jači nego ikad", poručili su Prijedorčani.

Rudar Prijedor bori se za opstanak u Premijer ligi BiH. Tim Perice Ognjenovića trenutno je posljednjeplasirani tim lige, pa će do kraja sezone nastojati da izbjegne selidbu u niži rang.

Tagovi

FK Rudar Prijedor Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC