Turska u finalu baraža: Jedan korak ih dijeli od Mundijala 2026

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Selekcija Turske savladala Rumuniju (1:0) i sada je u finalu baraža za Mundijal 2026.

Turska pobijedila Rumuniju za plasman u finale baraža mundijala

Fudbalska reprezentacija Turske prva je selekcija koja se plasirala u finale baraža za Svjetsko prvenstvo. Otvorene su pozicije za još četiri selekcije iz Evrope, a Turska je pobjedom nad Rumunijom (1:0) obezbijedila priliku da bude jedna od njih i tako prekine post koji traje već 24 godine, još od Mundijala davne 2002. godine kada su posljednji put učestvovali i stigli do polufinala.

Meč Turske i Rumunije odlučio je fudbler Brajtona Ferdi Kadioglu, koji je iskoristio majstoriju Realovog Arde Gulera. Bio je to jedan od najljepših poteza na ovoj utakmici, a ispostavilo se da je ta akcija Turcima bila dovoljna za plasman u finale baraža. Sa druge strane, Rumunija nije uspjela da zatrese mrežu.

A imao je tim iskusnog Mirčee Lučeskua dobre prilike za to. Prijetili su Turcima, posebno kad im je gol bio neophodan, pogađali stative, šutirali pored gola, upadali u ofsajde... Istina, i bili su lošiji rival na ovom meču pa bi možda i nezasluženo bilo da su uspjeli da dođu do rezultatskog poravnanja.

Turska će u finalu baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadu i Meksiko igrati protiv pobjednika meča između Slovačke i "Kosova". Taj meč igra se od 20.45, a Turska već zna da će u finalu baraža biti gost - bez obzira na to ko joj bude protivnik u najvažnijem meču.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković
