Ko je Luka Vušković, nova zvijezda hrvatskog fudbala? Srušio Kolumbiju i već vrijedi 60 miliona evra

Sjajni mladi štoper Luka Vušković postigao je prvenac u dresu Hrvatske reprezentacije u meču protiv Kolumbije.

Izvor: Leonardo Fernandez / Getty images / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Hrvatske dobila je prijateljsku utakmicu u Orlandu protiv Kolumbije, odigranu u sklopu prvog dijela priprema za Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku. Hrvatska je slavila 2:1 poslije preokreta, pokazavši da će i na predstojećem turniru biti jedna od najnezgodnijih reprezentacija.

Kolumbija je inače povela u drugom minutu preko Arijasa, a već do poluvremena Hrvatska je uspjela da napravi preokret, iako je igrala u "mješovitom" sastavu - bez kapitena Luke Modrića.

Luka Vuskovic SCORES for Croatia!



At this point I think he’s more of a striker!pic.twitter.com/z1ZhnXBPLA — Spurs Army (@SpursArmyTweets)March 26, 2026



Ipak, drugi Luka - talentovani Luka Vušković (19) - pokazao je da je budućnost državnog tima. Mladi štoper je u šestom minutu uspio da izjednači rezultat i da potvrdi da se radio o "vunderkindu", da bi potom u 41. minutu mladi napadač Igor Matanović (22) postigao gol za 2:1.

Tek u nastavku je Zlatko Dalić na teren poslao igrače poput Modrića i Kramarića, a rezultat je do kraja ostao isti, pa je sada reprezentacija Hrvatske pokazala da ima i mnogo dužu klupu nego inače.

Ko je Luka Vušković?

Radi se o jednom od najtalentovanijih fudbalera svijeta. Još kao tinejdžer je dobio šansu u dresu Hajduka iz Splita i debitovao je dva dana poslije 16. rođendana - i to protiv Dinama iz Zagreba. Nije dugo trebalo da ga primijete bogatiji klubovi i 2023. godine je prešao u Totenhem za 15 miliona evra, potpisavši ugovor na čak sedam godina. Bio je na pozajmici u Radomjaku i Vesterlou, pa onda od prošlog ljeta igra za HSV - čiji je najbolji igrač.

Odigrao je 26 utakmica za klub iz Bundeslige, a iako štoper - postigao je pet golova ove sezone. Odlikuje ga vrhunska igra nogom, a već sada vrijedi 60 miliona evra.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:16 Luka Modrić i Alesandro Del Pjero Izvor: Instagram/alessandrodelpiero Izvor: Instagram/alessandrodelpiero

(MONDO)