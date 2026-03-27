Veljko Paunović spremio je iznenađenja za večerašnji meč Srbije i Španije.

Izvor: MN Press/Choosen 11/Screenshot

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 21 čas igra prijateljsku utakmicu protiv Španije u Viljarealu i biće to prilika da vidimo na čemu je to Veljko Paunović radio prethodnih dana sa "orlovima". Kao što je poznato, jesenas je preuzeo ekipu, kada su već izgubili sve šanse da odu na Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku, vidjeli smo dvije solidne utakmice protiv Engleske i Litvanije, vidjeli smo kako obilazi mlade igrače, fudbalere iz Superlige Srbije, pa kako vraća neka stara imena u državni tim.

Sada će ono urađeno biti na testu protiv jedne od najboljih svjetskih reprezentacija. Španija je jedan od najvećih favorita za osvajanje Svjetskog prvenstva i njeni igrači će sigurno željeti da se dokažu Luisu de la Fuenteu da zaslužuju mjesto u konačnom rosteru, dok vala i srpski fudbaleri treba mnogo toga da pokažu i dokažu novom selektoru.

Šta je spremio Veljko Paunović?

Vidi opis Ovo je nova Srbija: Veljko Paunović vraća braću i mijenja ulogu Lazaru Samardžiću Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Od ranije je poznato da je Paunović odlučio da promijeni formaciju koju je koristio njegov prethodnik Dragan Stojković Piksi. Više nećemo igrati sa trojicom štopera u zadnjoj liniji, nego je Paunović najavio da će to biti varijacije 4-2-3-1 i 4-3-3, tako da baš u ovoj prvoj varijanti očekujemo i duel protiv Španije.

Na gol će se vratiti Vanja Milinković-Savić, koji će tako prvi put još od 2024. godine obući dres Srbije. Ispao je iz tima pred EURO2024 kada je mjesto "jedinice" dobio Predrag Rajković, a potom ga nije bilo u reprezentaciji. Danas je jedan od najboljih golmana svijeta, sjajno brani za Napoli čitave sezone, pa nije iznenađenje što će se vratiti na gol Srbije, ali ga sigurno čeka i borba za mjesto sa Rajkovićem koji je bio najbolji igrač Srbije u posljednje dvije godine.

U zadnjoj liniji biće četvorica igrača, očekuje se da štoperski par čine Milenković i Pavlović, da na lijevom beku bude Terzić, dok će na desnom zaigrati Eraković. Pretpostavlja se da će Srbija u posjedu lopte igrati sa trojicom u liniji, kada će se Eraković više pomjeriti ka sredini.

U veznom redu očekujemo da vidimo Aleksandra Stankovića i Nemanju Maksimovića, dok će ispred njih igrati još jedan povratnik Sergej Milinković-Savić, kako je to Paunović rekao - vidi ga kao igrača iza špica.

Na ovom susretu to bi trebalo da bude Aleksandar Mitrović, dok će po bokovima igrati Filip Kostić (lijevo) i Lazar Samardžić (desno). To je još jedna nova uloga koju je spremio Paunović, pa ostaje da vidimo da li će funkcionisati na današnjoj utakmici protiv Španije.

Dakle, da rezimiramo, ovako bi trebalo da igra Srbija: V. Milinković-Savić - Eraković, Milenković, Pavlović, Terzić - Stanković, N. Maksimović - Samardžić, S. Milinković-Savić, Kostić - Mitrović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:11 Veljko Paunović o golmanima Srbije Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO, Milutin Vujičić)