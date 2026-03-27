Dragoslav Jevrić progovorio poslije 20 godina: "Sklonjen sam iz reprezentacije Srbije zbog nefudbalskih stvari"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Sjajni golman Dragoslav Jevrić ispričao je da trebalo da brani za samostalnu Srbiju na prvom meču 2006. godine protiv Češke, ali je u posljednji čas sklonjen sa gola. Beranac je sada otvorio dušu o tome.

dragoslav jevric sklonjen sam sa gola srbije Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Srbija ima sjajne golmane u ovom trenutku - Đorđa Petrovića, Vanju Milinković-Savića, Predraga Rajković, pa i Mileta Svilara koji neće da igra za državni tim - međutim niko od njih ne može još u isti koš sa Dragoslavom Jevrićem, makar kada pričamo o učinku u reprezentativnom dresuom.

Iako je Jevrić imao znatno "siromašniju" klupsku karijeru od nabrojanih, zauvijek će se pamtiti da je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2006. godine dopustio samo jedan gol. Postigao ga je Raul Gonzales na "Visente Kalderonu" (Španija - SCG 1:1), dok je na svim preostalim mečevima u kvalifikacijama, Srbija i Crna Gora sačuvala mrežu. Naravno, ne samo zbog bravura golmana Dragoslava Jevrića, nego i ostatka odbrane u kojoj su bili još Ivica Dragutinović, Goran Gavrančić, Mladen Krstajić i Nemanja Vidić.

Nažalost, pamtićemo ga i po tome što je na Mundijalu u Njemačkoj primio deset golova - šest od Argentine, tri od Obale Slonovače i jedan od Holandije - poslije čega više nije nosio dres državnog tima. Ujedno, taj Mundijal bio je i posljednji na kojem su nastupili pod imenom Srbija i Crna Gora, a onda su počeli pritisci. O tome rođeni Beranac do sada nije pričao.

"Kada su se Srbija i Crna Gora razdvojile, moj motiv da nastavim da branim bio je stopostotno sportski. Za mene su to uvijek bili jedan narod, ista vjera, jedna duša. Došao sam na to prvo okupljanje samostalne Srbije kod Havijera Klementea punog srca", rekao je Jevrić u razgovoru za "Meridijan Sport" i onda objasnio kako je ipak "obrisan" sa spiska.

Izvor: MN PRESS

"Trebalo je da branim tu prvu utakmicu protiv Češke. Umešale su se neke potpuno nefudbalske stvari u cijelu priču. U takvom, nezdravom ambijentu nisam želio da funkcionišem. Tada sam povukao crtu i stavio tačku na reprezentativnu karijeru".

Na tom prvom meču samostalne Srbije u Češkoj (odigranom 16. avgusta 2006. godine), među stative je stao Vladimir Stojković, a već u trećem minutu vadio je loptu iz mreže zbog gola Jiržija Štajnera. Srećom, Srbija je preokrenula golovima Lazovića, Pantelića i Trišovića i na svom "debitantnskom" nastupu je slavila 3:1.

"Svaki poziv u reprezentaciju doživljavao sam sa posebnim motivom. Reprezentativni dres je od malih nogu za mene predstavljao apsolutnu svetinju, nešto što svaki dječak sanja. Uvijek sam davao svoj maksimum. Danas Srbija ima fenomenalnu situaciju sa golmanima. Imamo tri, četiri, pet vrhunskih čuvara mreže koji standardno brane u jakim evropskim ligama. Sigurno ne treba da brinemo za tu poziciju", zaključio je Jevrić.

Veljko Paunović o golmanima Srbije
