"Neće Slot da mi objašnjava ko bi trebalo da igra": Selektor Mađarske javno udario na trenera Liverpula

Javna rasprava između selektora Mađarske Marka Rosija i trenera Liverpula Arnea Slota zbog izjave u vezi Dominika Soboslaja.

Izvor: Javier Borrego/Shutterstock

Trenutno su pauze u svim fudbalskim ligama zbog reprezentativnih obaveza. Dok se neke selekcije bore u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo, neke igraju prijateljske utakmice. Među njima je i selekcija Mađarske, a uoči mečeva sa Slovenijom (28. mart) i Grčkom (31. mart) je trener Liverpula Arne Slot javno rekao da se nada da će neki selektori manje da koriste njegove igrače i spomenuo Dominika Soboslaja, uz obrazloženje da je istrošen. Ekspresno mu je stigao odgovor od Marka Rosija.

"Nikada nisam pričao sa Slotom lično, niti se miješam u njegove odluke ni kada koristi Dominika na poziciji beka. Očekujem da i treneri klubova tretiraju selektore na isti način. Nisam ja jedini koji odlučuje, nemam obavezu nikoga da stavim u tim. Ako Soboslaj želi odmor, naravno da ću da ga odmorim. Ali, pričamo o kapitenu reprezentacije koji zna koliko je dres nacionalnog tima bitna stvar. Za njega je to prioritet", rekao je Rosi na konferenciji za medije.

Izvor: Profimedia

Selektor Mađarske je naglasio da će da obraća pažnju i na minutažu i potrošnju, ali da je nacionalni tim na prvom mjestu.

"Naravno da je potrebno da se vodi računa i o energiji i potrošnji, ali je i za mene i za Dominika i sve igrače ovdje dobrobit nacionalnog tima na prvom mjestu", završio je Rosi.