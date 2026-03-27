"Neće Slot da mi objašnjava ko bi trebalo da igra": Selektor Mađarske javno udario na trenera Liverpula

Autor Bojan Jakovljević
Javna rasprava između selektora Mađarske Marka Rosija i trenera Liverpula Arnea Slota zbog izjave u vezi Dominika Soboslaja.

Trenutno su pauze u svim fudbalskim ligama zbog reprezentativnih obaveza. Dok se neke selekcije bore u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo, neke igraju prijateljske utakmice. Među njima je i selekcija Mađarske, a uoči mečeva sa Slovenijom (28. mart) i Grčkom (31. mart) je trener Liverpula Arne Slot javno rekao da se nada da će neki selektori manje da koriste njegove igrače i spomenuo Dominika Soboslaja, uz obrazloženje da je istrošen. Ekspresno mu je stigao odgovor od Marka Rosija.

"Nikada nisam pričao sa Slotom lično, niti se miješam u njegove odluke ni kada koristi Dominika na poziciji beka. Očekujem da i treneri klubova tretiraju selektore na isti način. Nisam ja jedini koji odlučuje, nemam obavezu nikoga da stavim u tim. Ako Soboslaj želi odmor, naravno da ću da ga odmorim. Ali, pričamo o kapitenu reprezentacije koji zna koliko je dres nacionalnog tima bitna stvar. Za njega je to prioritet", rekao je Rosi na konferenciji za medije.

Selektor Mađarske je naglasio da će da obraća pažnju i na minutažu i potrošnju, ali da je nacionalni tim na prvom mjestu.

"Naravno da je potrebno da se vodi računa i o energiji i potrošnji, ali je i za mene i za Dominika i sve igrače ovdje dobrobit nacionalnog tima na prvom mjestu", završio je Rosi.

