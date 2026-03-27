logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iranski fudbaleri se oglasili zbog stravičnog ubistva djevojčica: Dirljivim potezom poslali poruku svijetu

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Iranski fudbaleri su na svoj način izrazili protest zbog rata u svojoj zemlji i zbog krvoprolića izazvanog bombardovanjem od strane Izraela i SAD.

Fudbaleri Irana protestovali na utakmici Izvor: X/@clashreport/Printscreen

Fudbalska reprezentacija Irana prvi put je otkako je izbio rat u toj zemlji odigrala fudbalski meč. Sastali su se Iranci sa Nigerijom, a na početku meča poslali su snažnu i potresnu poruku. Oni su pri intoniranju himni držali dječije školske rančeve ljubičaste boje.

Razlog za to je odavanje počasti djevojčicama koje su poginule u bombarodvanju osnovne škole za djevojčice u njihovoj domovini. Utakmica je odigrana u Turskoj, a na kraju je završena rezultatom 2:1. Jedini pogodak za Iran postigao je kapiten i napadač Irana Mehdi Taremi. 

Pogledajte kako je izgledao ovaj simboličan protest fudbalera Irana protiv rata koji su u njihovoj zemlji pokrenuli Izrael i Sjedinjene Američke Države i protiv udara na osnovnu školu za djevojčice: 

Šta se desilo u Iranu? 

Prije mesec dana desio se smrtonosni napad na osnovnu školu Šaharah Tajvebeh u kojem je ubijeno najmanje 168 ljudi, od toga 110 djece. Neki izvori navode i između 175 i 180 nastradalih, a to su uglavnom bile djevojčice između sedam i 12 godina. Tragedija se desila istog dana kada je počeo napad Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran. Američki predsjednik Donald Tramp se oglasio odmah i prebacio odgovornost na Iran. 

"Na osnovu onoga što sam vidio, to je učinio Iran. Mislimo da je to učinio Iran - jer su, kao što znate, vrlo neprecizni sa svojim raketama. Nemaju nikakvu preciznost. To je učinio Iran", izjavio je Tramp. 

U stranim medijima poput "Gardijana" isplivalo je da se lokacija nalazila na spisku vojnih meta u Iranu, a "Njujork Tams" je prenio da se škola nalazila blizu iranske vojne baze i da je do gađanja došlo greškom zbog korišćenja zastarjelih obavještajnih podataka. 

Šta će biti sa Iranom?

Iranci su odigrali ovaj meč, ali još uvijek nije sigurno da će se pojaviti na Svjetskom prvenstvu. S obzirom da je država u zvaničnom ratu sa SAD, a reprezentacija Irana baš u ovoj zemlji treba da igra mečeve Mundijala, situacija se komplikuje. Postoji nekoliko opcija ukoliko Iran odustane od nastupa na Svjetskom prvenstvu ili ukoliko SAD odbije da primi Irance u svoju državu. Probao je Iran sa molbom da svoje utakmice igra u Meksiku, ali to je glatko odbijeno.

Tagovi

Iran Nigerija prijateljska utakmica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC