Iranski fudbaleri se oglasili zbog stravičnog ubistva djevojčica: Dirljivim potezom poslali poruku svijetu

Iranski fudbaleri su na svoj način izrazili protest zbog rata u svojoj zemlji i zbog krvoprolića izazvanog bombardovanjem od strane Izraela i SAD.

Fudbalska reprezentacija Irana prvi put je otkako je izbio rat u toj zemlji odigrala fudbalski meč. Sastali su se Iranci sa Nigerijom, a na početku meča poslali su snažnu i potresnu poruku. Oni su pri intoniranju himni držali dječije školske rančeve ljubičaste boje.

Razlog za to je odavanje počasti djevojčicama koje su poginule u bombarodvanju osnovne škole za djevojčice u njihovoj domovini. Utakmica je odigrana u Turskoj, a na kraju je završena rezultatom 2:1. Jedini pogodak za Iran postigao je kapiten i napadač Irana Mehdi Taremi.

Pogledajte kako je izgledao ovaj simboličan protest fudbalera Irana protiv rata koji su u njihovoj zemlji pokrenuli Izrael i Sjedinjene Američke Države i protiv udara na osnovnu školu za djevojčice:

The Iran national football team honored the Minab schoolgirls by holding small backpacks during the national anthem. — Clash Report (@clashreport) March 27, 2026

Šta se desilo u Iranu?

Prije mesec dana desio se smrtonosni napad na osnovnu školu Šaharah Tajvebeh u kojem je ubijeno najmanje 168 ljudi, od toga 110 djece. Neki izvori navode i između 175 i 180 nastradalih, a to su uglavnom bile djevojčice između sedam i 12 godina. Tragedija se desila istog dana kada je počeo napad Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran. Američki predsjednik Donald Tramp se oglasio odmah i prebacio odgovornost na Iran.

"Na osnovu onoga što sam vidio, to je učinio Iran. Mislimo da je to učinio Iran - jer su, kao što znate, vrlo neprecizni sa svojim raketama. Nemaju nikakvu preciznost. To je učinio Iran", izjavio je Tramp.

U stranim medijima poput "Gardijana" isplivalo je da se lokacija nalazila na spisku vojnih meta u Iranu, a "Njujork Tams" je prenio da se škola nalazila blizu iranske vojne baze i da je do gađanja došlo greškom zbog korišćenja zastarjelih obavještajnih podataka.

Šta će biti sa Iranom?

Iranci su odigrali ovaj meč, ali još uvijek nije sigurno da će se pojaviti na Svjetskom prvenstvu. S obzirom da je država u zvaničnom ratu sa SAD, a reprezentacija Irana baš u ovoj zemlji treba da igra mečeve Mundijala, situacija se komplikuje. Postoji nekoliko opcija ukoliko Iran odustane od nastupa na Svjetskom prvenstvu ili ukoliko SAD odbije da primi Irance u svoju državu. Probao je Iran sa molbom da svoje utakmice igra u Meksiku, ali to je glatko odbijeno.