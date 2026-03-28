Jedna stvar sa TSC Arene obradovala sve u Borcu: Ćetković na golu poslije 968 dana!

Nikola Ćetković vratio se među stative poslije više od dvije i po godine.

Izvor: FK Borac

Fudbaleri Borca iskoristili su reprezentativnu pauzu da odigraju prijateljsku utakmicu sa TSC-om, a duel sa članom Superlige Srbije završen je bez pobjednika – 2:2.

Iako je crveno-plavima izmakla pobjeda u posljednjim trenucima sudijske nadoknade trener Banjalučana ima razloga da bude zadovoljan zbog nekoliko stvari.

Uspjeli su fudbaleri Borca dva puta da zatresu mrežu ekipe TSC-a, koji je tokom protekle dvije sezone bio učesnik grupne faze Lige Evrope i Konferencijske lige, svoju šansu iskoristio je mladi Pavle Đajić i postigao pogodak nakon ulaska sa klupe, ali vjerovatno najvažniju stvar vidjeli smo pred golom Banjalučana.

Naime, poslije 968 dana među stative Borčevog gola vratio se Nikola Ćetković.

Dvedesetrogodišnji golman doživio je tešku povredu koljena 3. avgusta 2023. godine na utakmici protiv bečke Austrije zbog koje je van terena proveo više od dvije i po godine. Nakon nekoliko operacija, među kojima su dvije rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta Ćetković se oporavio i ove subote ponovo stao među stative u drugom poluvremenu utakmice protiv TSC-a u Bačkoj Topoli.

"Osjećaj je poznat, trebalo mi je dugo da se podsjetim, ali među ovakvim saigračima, među ovakvom ekipom povratak mi je bio još draži. To su pravi momci, iamo sam veliku pdoršku i ostvario sam svoj cilj, a to je da se poslije dugo vremena vratim na teren“, rekao je Ćetković, koji je danas ispod dresa nosio majicu sa natpisom "Bože, hvala ti na svemu“.

Nikola Ćetković do povrede u avgustu 2023. bio je standardan na golu Borca, a poslije njegove povrede Banjalučani su bili primorani da odmah traže njegovu zamjeni i doveden je Milan Mijatović. Crnogorski reprezentativac je opravdao očekivanja i sjajno branio za Borac, a poslie samo jedne polusezone napustio je Gradski stadion nakon ponude Železničara iz Pančeva.

Narednu polusezonu na golu Borca je bio sadašnji čuvar mreže Partizana, a potom su dovedeni Damjan Šiškovski i Filip Manojlović koji se tu zadržao godinu dana. U međuvremenu je stasao i mladi Mladen Jurkas koji je u posljednje vrijeme standardan, a sa njim Šiškovskim i sada Ćetkovićem može se reći da Borac sada ima žestoku konkurenciju na golmanskoj poziciji.