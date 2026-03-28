Legenda Premijer lige došla u Loznicu, zbog svog sina: Ovaj klinac sada igra u klubu Nemanje Matića!

Diogo Fereira, sin slavnog Paula Fereire, igra ove sezone za Jedinstvo Ub i otac je došao na Lagator da ga uživo podrži.

Fudbaleri Jedinstva sa Uba bili su u subotu na gostovanju Loznici i izgubili 0:1, u utakmici 29. kola Prve lige Srbije. Kuriozitet meča je da je na tribinama "Lagatora" bio slavni portugalski fudbaler Paulo Fereira (47), legendarni defanzivac Čelsija i bivši saigrač Nemanje Matića (37), prvog čoveka Jedinstva.

Fereira je gledao nastup svog sina Dioga Fereire (19), koji je odigrao cijeli meč za Ubljane, pod vođstvom trenera Uroša Matića (35). Fereira junior je primarno centarfor, a ove sezone igra i na poziciji desnog "spoljnjeg" i desnog beka, poput svog oca Paula Fereire, koji je bio bek šampionskog Čelsija i trostruki osvajač Premijer lige, kao i trofeja Lige šampiona 2012. i Lige Evrope 2013.

Fereira junior došao je na Ub prošlog ljeta iz Dezembroa u Portugalu.

Podrazumijeva se, njegov slavni otac aktivno prati početak karijere svog nasljednika, a ovaj vikend iskoristio je da dođe u Srbiju, s obzirom na to da zbog pauze zbog mečeva reprezentacija nema obaveza u Lionu.

Fereira je već godinama asistent Paulu Fonseki, zemljaku sa kojim je sarađivao i u prethodnim timovima, Lilu i Milanu.

Jedinstvo sa Uba trenutno je peto na tabeli Prve lige Srbije, sa 41 osvojenim bodom i sa sedam bodova zaostatka za četvrtoplasiranom Loznicom. Klub koji vodi Nemanja Matić i tim koji vodi njegov brat Uroš Matić ima pred sobom meč sezone u polufinalu Kupa Srbije, u kojem je ostvario istorijski uspjeh plasmanom u polufinale protiv Crvene zvezde na svom stadionu "Dragan Džajić" 29. aprila.

