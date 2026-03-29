Zaboravljeni srpski talenat opet na "Marakani": Zvezda ga precrtala, pa kao prvak Evrope prešao u velikana

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Na treninzima Crvene zvezde je Petar Golubović, član generacije zlatnih "orlića" i bivši igrač Rome.

Petar Golubović na treningu Crvene zvezde

Nekadašnji zlatni "orlić" Petar Golubović priključio se treninzima Crvene zvezde tokom pauze zbog utakmica reprezentacije, objavio je "Meridijan sport". Sada iskusni defanzivac bio je đak crveno-bijelih, ali je domaću afirmaciju ostvario u OFK Beogradu i u dresu U-19 reprezentacije koja je osvojila Evropsko prvenstvo 2013. godine u Litvaniji.

Godinu kasnije ostvario je veliki transfer iz OFK Beograda u Romu, ali za nju nije zaigrao, već je proveo sezone na pozajmicama u Novari, Pistojezeu i Pizi. Potom je prešao u Novaru za sezonu 2017/18, potom tri godine proveo u Kortrajku u Belgiji, jednu sezonu u norveškom Olesunu, pa se otisnuo u Rusiju. U tamošnjoj Premijer ligi od 2023. do 2025. igrao je za Himki i slobodan je igrač od odlaska iz ekipe iz Podmoskovlja.

"Tokom reprezentativne pauze Golubović se priključio treninzima pod komandom Dejana Stankovića i imaće priliku da se dokaže Zvezdinom strategu, navedeno je", u tekstu.

Crvena zvezda je tokom pauze gostovala u Zmajevu i u nedjelju pobedila tamošnjeg niželigaša Obilić 5:0, uz zapaženu partiju svog talenta Dimitrija Šarića.

Zvezda ga precrtala, kao i druge zlatne "orliće"

Golubović je bio jedan od igrača koji početkom prošle decenije nisu prošli selekciju na "Marakani" i sa gorkim ukusom u ustima otišao je u OFK Beograd.

"Najviše mi je žao zbog te Zvezdine filozofije", rekao je svojevremeno u intervjuu za MONDO.

"Na primjer, (Nemanja) Maksimović, (Uroš) Đurđević, (Andrija) Luković i ja (članovi prve postave 'orlića'), svi smo mi bili Zvezdina djeca. Taj klub bi sa nama, uz još neke koji su otišli, poput Đorđa Despotovića (Lokeren), Gorana Čaušića (Eskišehirspor), Ivana Rogača (Rad) i još nekih, u godinama koje su uslijedile igrao Evropu i svake godine imao veći budžet", govorio je Golubović u najtežem Zvezdinom periodu, 2013.

"Tada je takva Uprava bila u klubu. Tako su razmišljali i u tom momentu im nismo trebali, nismo im bili preči od drugih. Ipak, kada smo otišli dokazali smo kvalitet", govorio je tada Golubović, uoči početka svoje internacionalne karijere.

