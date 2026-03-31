logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Klub je donio neke čudne odluke": Španac brutalno isprozivao Čelsi, ovo im se sigurno neće dopasti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Mark Kukurelja nezadovoljan je načinom na koji čelni ljudi kluba vode Čelsi i to je rekao javno.

Mark Kukurelja o lošem vođenju Čelsija Izvor: Zac Goodwin / PA Images / Profimedia

Čelsi je angažovao Lijama Roseniora za novog trenera poslije odluke o smjeni Enca Mareske. Taj potez šokirao je mnoge. Ne samo javnost već i igrače. Najnoviji intervju koji je dao Mark Kukurelja će definitivno da naljuti čelnike kluba na čelu sa američkim milijarderom Todom Bolijem.

"Momenat kada je Mareska otišao je imao veliki uticaj na nas. Takve odluke koje je klub donosio... Ako mene pitate, ne bih tako nešto odlučio. Napraviti takvu promjenu, pa bolje je da se čeka do kraja sezone", rekao je Kukurelja za "Atletik".

Nastavio je da priča o problemima unutar kluba i o dovođenju prevelikog broja igrača. Jasno je da mnogi od njih nemaju kvalitet za Premijer ligu.

"Razumijem šta je plan kluba i u kom smjeru želi da ide, da dovodi mlade igrače, da gleda u budućnost. Ali, za sve nas koji smo ovdje i koji želimo da osvajamo velike stvari, mečevi poput ovog dvomeča sa PSŽ-om učine da se osjećao obeshrabreno. Imamo dobro jezgro igrača, baza postoji. Međutim, da bismo se borili za titulu u Premijer ligi ili Ligi šampiona potrebno je više. Dovođenje mladih igrača može samo da zakomplikuje situaciju na putu ka tom cilju", završio je Kukurelja.

Tagovi

Čelsi Mark Kukurelja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC