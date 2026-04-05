Pogoršalo se stanje Mirčee Lučeskua

Legendarni rumunski stručnjak Mirčea Lučesku na intenzivnoj nezi u bolnici u teškom stanju

Rumunski stručnjak Mirčea Lučesku (80), jedan od najznačajnijih evropskih trenera, hitno je prebačen na intenzivnu njegu Univerzitetske bolnice u Bukureštu, zbog pogoršanih problema sa srcem.

Bivši selektor Rumunije, koji je vodio svoj posljednji meč 26. marta u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026, već danima ima ozbiljne srčane probleme. "U subotu uveče, pacijent je opet imao ozbiljne srčane aritmije. Hitna ekipa kardiološkog odjeljenja ga je brzo zbrinula. Uprkos terapiji, u nedjelju su se aritmije pogoršale", saopštila je bolnica.

U nedjelju je nekoliko njegovih bliskih osoba došlo u bolnicu da bi bili uz njega.

Lučesku je od početka godine nekoliko puta bio hospitalizovan, ali je uprkos tome ostao na selektorskom poslu i vodio Rumuniju sve do poraza od Turske u polufinalu baraža za SP.

Decenije velikih trofeja i pobjeda

Lučesku je legenda rumunskog i evropskog fudbala. Šezdesetih i sedamdesetih bio je čuveno krilo Dinamo Bukurešta i osvajač čak sedam titula prvaka Rumunije. Kao selektor je ostavio još dublji trag, jer je i u inostranstvu sa velikim uspjehom vodio nekoliko timova.

Brešu je početkom devedesetih uveo u Seriju A i "progurao" tada 15-godišnjegk Andreu Pirla, Galatasaraj je vodio do titule prvaka Turske 2002, ali i do UEFA Superkupa 2000, i to pobjedom protiv Real Madrida (2:1), golovima Marija Žardela i sa velikim asovima u timu poput Georgea Hadžija, Georgea Popeskua, Klaudija Tafarela, Okana Buruka (MVP-a utakmice), Emrea Belezoglua... Bio je poslije toga šampion i sa Bešiktašem, a onda je postao ikona Šahtjora, kojem je donio osam titula prvaka Ukrajine, šest trofeja u Kupu Ukrajine i pehar Kupa UEFA 2009, pobjedom protiv Verdera. Srpski internacionalac Igor Duljaj bio je tada u sastavu Ukrajinaca i nastupio je u finalu.

Radio je i u svojim sedamdesetim, donio je Dinamo Kijevu "duplu krunu" 2021, a u međuvremenu je sjedio i na klupi Zenita i 2016. ga vodio do Superkupa Rusije.

