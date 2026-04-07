Preminuo Mirčea Lučesku

Legendarni rumunski trener Mirčea Lučesku preminuo je u Univerzitetskoj bolnici u Bukureštu od posljedica srčanog udara.

Informaciju su u utorak objavili rumunski mediji, a prenijela N1 televizija.

Imao je punih 80 godina. Rođen je u Bukureštu 29. jula 1945. godine. U fudbalu je bio cijeli život. Iza njega ostaju supruga Neli, sin Razvan i unuci Matej i Marija-Luiza.

Fudbalski svijet prvo je uznemirila vijest da je Mirčea Lučesku primljen u bolnicu nakon što je Rumunija poražena od Turske u polufinalu baraža za plasman na Mundijal. Lučesku je nakon poraza držao sastanak sa igračima kada mu je pozlilo.

Dan kasnije, ljekari su rekli da je mnogo bolje te da mu je pozlilo zbog prevelikog emotivnog naboja i stresa.

I dok se očekivalo da izađe iz bolnice, nakon što su mediji u Rumuniji tvrdili da je viđen kako šeta u bolnici, stigla je vijest da je doživio srčani udar. A zatim dan kasnije još jedan zbog koga je, odlukom ljekara, stavljen u indukovanu komu.

U isto to vrijeme, njegov sin Razvan Lučesku, vodio je svoj PAOK u duelu sa Panatinaikosom. Grčki i rumunski mediji javili su da je odmah poslije meča krenuo ka Bukureštu.

U ponedjeljak ujutru pisalo se da je stanje pogoršano u posljednja 24 sata i da Lučesku više ne reaguje na terapiju, a iz Univerzitetske klinike najavili su konferenciju za medije. I to je već bio loš znak.

Mirčea Lučesku je kao kapiten predvodio Rumuniju na Svjetskom prvenstvu 1970. godine, a kao selektor je odveo Rumune na prvo Evropsko prvenstvo (1984.). Njegova trenerska karijera traje gotovo 50 godina. Vodio je brojne klubove u Italiji, Turskoj, Ukrajini i Rusiji. Bio je i selektor Turske.

Titule je osvajao i kao igrač i kao trener. Kao igrač je sa Dinamom iz Bukurešta sedam puta bio šampion države i osvojo je jedan Kup Rumunije. Sa Korvinulom je kao igrač-trener bio šampion Druge lige.

Kao trener je Dinamu iz Bukurešta donio jednu titulu i dva Kupa, Breši je donio promociju iz Serije B u elitu i Anglo-Italijanski kup. Sa Rapidom iz Bukurešta bio je šampion, a osvojio je i Kup i Superkup.

Galatasaraj je vodio da titule šampiona Turske i UEFA Superkupa. Bešiktašu je donio šampionsku titulu.

Najduže je bio u Šahtjoru iz Donjecka. Bio je šampion Ukrajine osam uzastopnih sezona, šest puta je osvojio Kup Ukrajine, sedam puta Superkup Ukrajine i Kup UEFA 2008. Zenitu je donio Superkup Ruije, Dinamu iz Kijeva šampionsku titulu i Kup i Superkup.

Nosilac je Ordena časti trećeg stepena, Ordena sportske časti trećeg stepena, Ordena Zvijezda Rumunije, Odrena časti drugog stepena, Ordena časti Ukrajine prvog stepena, a proglašen je i počasnim građaninom Donjecka.

