Mirčea Lučesku radio do samog kraja: "Nikad se neću povući, zbog fudbala živim i umrijeću na terenu"

Preminuli fudbalski velikan Rumunije Mirčea Lučesku odbijao je svaku pomisao da prestane da radi. Svoj posljednji meč vodio je prije manje od dvije nedjelje, na utakmici reprezentacije u 81. godini.

Izvor: Vlad Suheschi / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski velikan Rumunije i istočnoevropskog fudbala, Mirčea Lučesku, preminuo je ovog utorka u Bukureštu. Vodio je svoj posljednji meč prije manje od dvije nedjelje. Sjedeo je na klupi reprezentacije svoje zemlje u meču baraža za Svjetsko prvenstvo 2026 protiv Turske, u kojem su Rumuni porazom 0:1 završili učešće u kvalifikacijama, a Turci otišli u Prištinu, da tamo "ovjere" plasman na Mundijal.

U 81. godini Lučesku je aktivno gestikulirao svojim igračima, vođen svojom željom i snom da odvede Rumuniju na Svjetsko prvenstvo u Sjedinjene Države, Meksiko i Kanadu. Nije uspio, a nedugo poslije toga, tokom pripreme za prijateljski meč protiv Slovačke, pozlilo mu je na sastanku i hitno je prebačen u bolnicu.

Iz Univerzetske bolnice u Bukureštu tokom vikenda stigle su zabrinjavajuće informacije i Lučeskuovi najbliži su pozvani da dođu i da budu uz njega. Nažalost, iščekivao se najgori epilog i on se dogodio u utorak uveče, oko 19.30 prema vremenu u Srbiji.

Ovako je Lučesku govorio o svom kraju

Prije deceniju i po, Lučesku je na pitanje o povlačenju iz fudbala odgovorio pomenuvši i ser Aleksa Fergusona (84), koji je tada bio aktivan, ali je u međuvremenu 2013. godine ipak "povukao ručnu" i povukao se.

"Predugo smo na terenu, prestari smo da se povučemo. Nikad se neću penzionisati. Fudbal me čini živim. Najveća stvar za mene bila bi da umrem na terenu", govorio je Lučesku.

Nažalost, na neki način se i obistinila ta njegova želja.

