Poluvrijeme na "Koševu": Autogol Bilbije pogurao Sarajevo, "bordo" tim vodi protiv Zrinjskog

Derbi 28. kola Premijer lige BiH na "Koševu" igraju Sarajevo i Zrinjski, a prvo poluvrijeme pripalo je domaćim fudbalerima, koji vode 2:1.
- SARAJEVO - ZRINJSKI 2:1
/Bilbija ag 9, Živković 24 - Ilić 15/
Sarajlije su do prednosti stigle u ranoj fazi, u devetom minutu, i to nakon nespretne reakcije Nemanje Bilbije. Kapiten Mostaraca nakon kornera je nespretno reagovao i poslao loptu u svoju mrežu. Nedugo zatim gosti su tražili penal nakon igranja rukom Renata Gojkovića u kaznenom prostoru Sarajeva, ali je sudija Miloš Gigović procijenio da je ruka bila u prirodnom položaju.
Ipak, već u 15. minutu gosti stižu do izjednačenja. Bilbija se iskupio za autogol, uposlio je Mikića, golman Sarajlija Banić istrčao je van svog kaznenog prostora, ali ga je Mikić nadmudrio, poslao loptu u peterac rivala gdje je usamljen bio Antonio Ilić i pogodio praznu mrežu za 1:1.
Nije dugo trajao egal, pa je Sarajevo u 23. minutu ponovo steklo prednost. Devet minuta ranije Luka Hujber je zbog povrede morao na klupu, a zamijenio ga je Filip Živković. I upravo je on na debiju postigao prvi gol u dresu "bordo" tima za 2:1, poslije lijepe akcije u kojoj su učestvovali Adem Ljajić i Frensis Kjereme.
- SARAJEVO: Banić, Hujber (14. Živković), Ristovski (46. Marudža), Bralić, Gojković, Mujkić, Meite (46. Ignatkov), Elezi, Menalo, Ljajić, Kjereme. Trener: Mario Cvitanović.
- ZRINJSKI: Karačić, Memija, Jakovljević, Barišić, Mamić, Đurasek, Ivančić, Abramović, Mikić, Ilić, Bilbija. Trener: Igor Štimac.
