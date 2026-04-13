Ovakav gol godinama niste vidjeli: Napravio penal, pa postao još veći tragičar

Nevjerovatan pogodak u Paragvaju postigao je Karlos Sebastijan Fereira, kojeg je lopta pogodila u glavu nakon što nije iskoristio penal.

Izvor: X/robertohazx/printscreen

Prvenstveni meč u Paragvaju privukao je mnogo pažnje svjetskih medija, zbog neobičnog pogotka koji je postigao fudbaler Karlos Sebastijan Fereira. On je prvi gol na meču postigao u 16. minutu meča, a zatim je zatresao mrežu i u 56. minutu meča, kada je na spektakularan način svoje ime upisao u listu strijelaca.

Fereira je imao priliku da postigne gol sa penala, ali u tome nije uspio - njegovu namjeru pročitao je golman protivničke ekipe, pa se činilo da Olimpija iz Ausnsiona neće uspjeti da duplira prednost. Fudbaler ekipe Rubio Nu Fernando Martinez, koji je i bio krivac za ovaj penal, pokušao je da ispravi grešku tako što će loptu ispucati što dalje od gola.

Na njegovu žalost, pogodio je direktno u glavu Fereiru, od kojeg se lopta odbila pravo u gol. Tada je čuvar mreže bio nemoćan, a čini se da je nekoliko sekundi bilo potrebno napadaču da se "osvijesti" i shvati da je postigao drugi gol na meču. Pogledajte kako je to izgledalo:

Nakon ove pobjede Olimpija iz Asunsiona ima 39 bodova i nalazi se na prvom mjestu paragvajskog prvenstva. Nakon 16 odigranih kola imaju čak šest bodova više od tima koji im je najbliži pratilac, a Rubio Nu je na devetom mjestu i boriće se za opstanak.

