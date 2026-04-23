Noć za pamćenje Esmira Bajraktarevića - po dva gola i asistencije u ubjedljivom trijumfu PSV-a!

Mladi ofanzivac BiH odigrao je partiju karijere.

Izvor: Yannick Verhoeven, Parallax Pictures / Alamy / Profimedia

Esmir Bajraktsrević odigrao je večeras partiju za pamćenje!

Mladi reprezentativac BiH, od kojeg se očekuje da eksplodira na predstojećem Mundijalu, vodio je svoj PSV ka ubjedljivoj pobjedi protiv Cvolea. U trijumfu rezultatom 6:1, Bajraktarević je uknjižio po dva gola i asistencije i učinio da o njemu fudbalska Evropa piše samo u superlativima!

Bajraktarević je šou započeo već u osmom minutu, kada je asistirao Pepiju za 1:0. Akteri su bili isti i u 57. minutu za 2:1, da bi bh. ofanzivac uspio da poentira u 73. i 82. minutu.

Bila je ovo jubilarna, 25. pobjeda u ligi za PSV, koji je odavno ovjerio osvajanje titule. Sada se samo postavlja pitanje sa kolikom razlikom će okončati takmičarsku godinu. Tri kola prije kraja, tim iz Ajndhovena ima 77 bodova, čak 22 više od Fejenorda, prvog pratioca.

(mondo.ba, D. Šutvić)

