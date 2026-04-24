Partizan dobio licencu za Evropu: FSS objavio saopštenje, otklonjena i posljednja prepreka

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
FK Partizan dobio licencu za učešće u evro-takmičenjima sljedeće sezone.

Partizan dobio licencu za Evropu Izvor: MN PRESS

Fudbalski savez Srbije saopštio je da je FK Partizan dobio licencu za takmičenja pod okriljem UEFA sljedeće sezone. To znači da su otklonjene sve dileme oko toga da li će crno-bijeli igrati i od ljeta u Evropi, iako su u prethodnom krugu licenciranja bili odbijeni. Ispostavilo se da je u pitanju bila administrativna prepreka, koja je brzo otklonjena.

Komisija za licenciranje klubova Fudbalskog saveza Srbije, kao prvostepeni organ u postupku licenciranja, na sjednici održanoj dana 20. 4. 2026. godine razmatrala je ispunjenost kriterijuma za klubove muškog i ženskog fudbala koji su uredno podneli prijave za učešće u postupku licenciranja za takmičenja u organizaciji UEFA, kao i za takmičenja u Super ligi i Prvoj ligi Srbije za takmičarsku sezonu 2026/2027.

Razmatrana je dokumentacija u vezi sa svim propisanim kriterijumima: sportskim, infrastrukturnim, personalno-administrativnim, pravnim i finansijskim, i to na osnovu izveštaja nadležnih eksperata za svaku od navedenih oblasti.

Komisija je konstatovala da je u postupku licenciranja za takmičenja u organizaciji UEFA, putem KOMET sistema, pristiglo šesnaest uredno podnijetih prijava sa pratećom dokumentacijom. U postupku licenciranja za Super ligu, takođe putem KOMET sistema, podnijete su 23 uredne prijave, dok su za Prvu ligu Srbije podnete 32 uredno podnijete prijave, sve sa odgovarajućom dokumentacijom za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma.

Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju, Komisija je jednoglasno odlučila da se, na osnovu ispunjenosti kriterijuma za takmičenja u organizaciji UEFA, izda licenca sljedećim klubovima: FK Crvena zvezda, FK Partizan, FK Vojvodina, FK Železničar, FK Čukarički d.o.o., FK TSC, FK IMT i FK Radnički 1923, koji su u potpunosti ispunili svih pet kriterijuma propisanih Pravilnikom o licenciranju. Navedena licenca omogućava klubovima da učestvuju u takmičenjima u organizaciji UEFA, kao i u Super ligi, u takmičarskoj sezoni 2026/2027, u zavisnosti od ostvarenog sportskog rezultata.

