Bez srpskih fudbalera u izboru za tim sezone u Primeri

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Srpski fudbaleri su u Španiji postali rijetkost, pa tako ne čudi da ih nema u izboru za najbolji tim sezone.

nema srba u izboru za tim sezone primere

La Liga je u saradnji sa sponzorom EA Sportsom izbacila sve kandidate za tim sezone i dala navijačima da glasaju za tim godine. Na listi su po jedan Slovenac, Hrvat i Albanaca sa Kosova, a Srba nema ni na mapi.

To doduše malo koga može da čudi. Srbija ima samo pet fudbalera u španskoj eliti, a jedini koji je imao neke šanse da se nađe u izboru za tim sezone je prvi golman Espanjola Marko Dmitrović. U Primeri su Nemanja Gudelj koji se bori za opstanak, Luka Ilić koji iga u Ovijedu i Veljko Birmančević i Mihailo Ristić koji zajedno nemaju deset nastupa u Hetafeu i Selti.

Slovenac u izboru za tim godine je naravno golman Atletiko Madrida Jan Oblak, Hrvat je sjajni napadač Osasune Ante Budimir, a Albanac je prvi špic i legenda Majorke Vedat Murići.

Lista kandidata za tim sezone

  • GOLMANI: Aron, Tibo Kurtoa, Đoan Garsija, Jan Oblak, Odiseas Vlahodimos
  • DEFANZIVCI: Erik Garsija, David Hancko, Florijan Ležen, Nejtan, Pau Kubarsi, Mark Pubil, Markos Ljorente, Santjago Murino
  • VEZISTI: Aleks Febas, Alvaro Kareras, Karlos Romero, Fermin Lopez; Gonsalo Guedeš, Idrisa Gaj, Arda Guler, Mikel Hauregizar, Luis Mila, Pablo Barios. Pedri, Đovani Simeone, Oreljan Čuameni, Federiko Valverde, Alberto Moleiro
  • NAPAD: Hulijan Alvare, Entoni, Borha Iglesijas, Ante Budimir, Feran Tores, Lamin Jamal, Kilijan Mbape, Vedat Muriđi, Mikel Ojarzabal,. Rafinja, Viktor Munjoz, Vinisijus

(MONDO)

