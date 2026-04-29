Strijelac golčine vijeka "rabonom" sa 34 godine ne može da živi od bolova: Javio se iz bolnice nakon hitne operacije

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Erik Lamela pokušava sve kako bi ostatak života proveo bez bolova. Sada se operisao i ugradio je vještački kuk.

Dao je jedan od najljepših golova koje pamtimo, bio je mađioničar na terenu, a sa 33 godine je morao da kaže zbogom fudbalu. Mučile su ga povrede, a manje od godinu dana nakon odlaska u penziju Erik Lamela se javio sa operacionog stola i objavio da je morao "pod nož" ne bi li se riješio konstantnih bolova.

Karijeru je naprasno prekinuo zbog problema sa kukom, a sada je morao da ugradi vještački kuk ne bi li se kretao nesmetano i funkcionisao bez kontantnog bola. Mađioničar koga pamtimo iz Premijer lige sada se nada da će moći da živi normalno. 

"Malo me boli, ali s mojim novim kukom nadajmo se da je ova proteza početak života bez bolova", napisao je nekadašnjji reprezentativac Argentine.

Ko je Erik Lamela?

Ponikao u River Plejtu 2011. godine došao je u Romu, ali ga najviše pamtimo iz Totenhema. Nastupao je za Sparse od 2013. do 2021. godine i skupio je 257 utakmica i dao 37 golova. Zatim je odigrao tris ezone u Sevilji i poslije jedne godine u AEK-u morao je da prestane sa fudbalom zbog kontantnih povreda. U strašnoj konkurenciji u ekipi Argentine na kraju je skupio 25 nastupa i dao je tri gola, a ima dva srebra sa Kopa Amerike 2015. i 2016. godine.

Sjećate se ovog gola?

Erik Lamela Rabona
Izvor: YouTube/Tottenham Hotspur

2021. godine Lamela je dobio "Puškaš nagradu za gol sezone i to apsolutno opravdano. U vrijeme korone kada nije bilo publike na stadionima on je u derbiju sjevernog Londona protiv Arsenala dao jedan od najljepših golova koje pamtimo. Poslije dodavanja u šesnaestercu snašao se na nevjerovatan način. Između dva defanzivca i pored golmana Arsenala proturio je loptu "rabonom".

