Zakazana premijera dokumentarca o Đokoviću

Dokumentarac o Novaku Đokoviću biće prikazan 20. avusta 2026.

Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković zaslužio je mnogo toga, pa i dokumentarac! Poznata platforma "Prime Video" najavila je da će 20. avgusta 2026. biti objavljena priča o Srbinu pod nazivom "Novak Đoković: The Wolf in Winter (Zimski vuk)".

Rekorder po broju grend slem titula, najveći teniser svih vremena, olimpijski šampion - Novak Đoković. Međutim, istorijska karijera nije glavna tema dokumentarca, već će fokus biti na ličnosti, motivaciji, porodičnim odnosima... Imali smo priliku da pogledamo dokumentarac o Rafaelu Nadalu, a sada ćemo otići korak dalje i vidjeti drugu stranu njegovog velikog rivala Novaka Đokovića.

Naravno, iza Novaka Đokovića već je nekoliko knjiga o ishrani, načinu na koji je izgradio reputaciju nepobjedivog sportiste, ali i dokumentaraca. Međutim, očekuje se da predstojeći film bude nešto drugačiji i pruži uvid koji do sada nismo imali priliku da vidimo o Novaku Đokoviću.

"Po gotovo svim statističkim parametrima, najveći teniser svih vremena. Priča ispričana iznova, uz dosad neviđen uvid u čovjeka koji stoji iza rekorda", navedeno je u objavi o dokumentarcu o Novaku Đokoviću.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!