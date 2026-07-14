Uhapšen Dario Šimić: Hrvatski fudbaler "pao" u korupcijskoj aferi

Proslavljeni reprezentativac Hrvatske Dario Šimić uhapšen je jutros.

Izvor: MN PRESS

Poznati hrvatski fudbaler Dario Šimić uhapšen je jutros, prenose hrvatski mediji. Njega su jutros uhapsili Uskok i policija koji su u krenuli u akciju protiv razbijanja korupcije, a kako se sumnja Šimić je upleten u aferu Tisno.

Uhapšeni su poznati fudbaler Dario Šimić i bivša načelnica Odjeljenja za turizam pri Službi za privredu i imovinsko-pravne poslove Kancelarije državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, za koju se sumnja da je pomogla Šimiću da dobije potrebne dozvole za kamp u Tisnom (mjesto na Murteru).

Neda Livljanić je i ranije bila privođena zbog slične optužbe, a uz njih dvoje uhapšena je još jedna osoba koja je bila posrednik. Kako navode mediji u Hrvatskoj, Neda Livljanić nije uzela mito, ali je pomogla Šimiću da dobije dozvolu.

Za sada se Uskok i hrvatska policija nisu oglasili na ovu temu, a očekuje se uskoro zvanično saopštenje.

Ko je Dario Šimić?

Dario Šimić

Izvor: MONDO/Neša Petrović

Šimić je jedan od najboljih defanzivaca koje je Hrvatska ikada imala. Ponikao je u Dinamu iz Zagreba i u svom rodnom gradu nastupao je sve do 1999. godine kada ga je kupio Inter iz Milana. Debitovao je kod trenera Marčela Lipija, nastupao je tri sezone za "nerazure", a onda je prešao u redove najvećeg rivala Milana u kome je igrao od 2002. do 2008. godine i osvojio je između ostalog i dvije Lige šampiona. Kraj karijere proveo je u Monaku, pa Dinamu, u kome je poslije bio i direktor.

Inače, u dresu reprezentacije Hrvatske odigrao je čak 100 utakmica i prvi je koji je došao do te brojke. Bio je dio ekipe koja je 1998. godine osvojila bronzu na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj.

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(MONDO)