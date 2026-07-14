Pet miliona ljudi traži izbacivanje Argentine sa Mundijala

Pet miliona ljudi potpisuje peticiju za izbacivanje Argentine sa Svjetskog prvenstva zbog sumnji u pristrasnost sudija prema Lionelu Mesiju.

Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Aktuelni prvak svijeta Argentina boriće se u srijedu (21.00) protiv Engleske za finale Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, međutim mnogo je onih koji smatraju da nisu ni smjeli da budu tu. Preciznije, već nedeljama unazad kolaju teorije da je Argentina favorizovana od strane sudija, kao i da FIFA želi da Lionel Mesi ponovo osvoji titulu prvaka svijeta.

U prilog tome, govori se o "spornim sudijskim odlukama" - od nedosuđenog crvenog kartona za Mesija u prvom kolu, preko toga da mnoge stvari Egiptu nisu išle na ruku i da je nezasluženo eliminisan, pa sve do isključenja Embola iz Švajcarske u četvrfinalu. Zbog toga je sada napravljen i sajt na kome se prikupljaju potpisi za izbacivanje Argentine sa Svjetskog prvenstva, a na kome je već više od pet miliona ljudi dalo glas.

Sajt se inače zove "argentinaout.com", gdje se pre poziva na peticiju navodi: "Očigledno je da su FIFA i sudije pristrasni prema Lionelu Mesiju i Argentini. Zašto bi se ostatak svijeta takmičio kada je sve uveliko odlučeno?".

"Izbacite Argentinu sa Svjetskog prvenstva i dajte ostalima fer šansu", dodaje se prije poziva za potpisivanje peticije.

Inače, ove priče stigle su i do reprezentativaca Argentine kojima je već muka od toga, tako da je selektor Lionel Skaloni poručio sarkastično da njegovu reprezentaciju "guraju od 1986. godine". Vidjećemo da li će ovo napraviti određeni pritisak na sudije pred meč sa Englezima - i eventualno finale - odnosno da li će samo motivisati Argentince.

Podsjetimo, u drugom polufinalu - koje se igra ovog utorka od 21 čas - gledaćemo Francusku i Španiju. Finale je na programu 19. jula u Njujorku.

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Pogledajte 00:31 Lionel Mesi plače Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)