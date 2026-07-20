Finale Svjetskog prvenstva je neregularno: Jedno od svetih pravila fudbala izvrnuto ruglu zbog Amera

Španija je osvojila titulu prvaka svijeta, ali je finale obilježila neregularna pauza koja je trajala duže od dozvoljenog vremena.

Izvor: EPA/WILL OLIVER

Španija je prvak svijeta pošto je u finalu Svetskog prvenstva pobedila Argentinu 1:0 poslije produžetka. Na "Metlajfu" smo gledali vrlo napet i zanimljiv meč koji je tek u 106. minutu rešio Feran Tores, poslije čega je uslijedio haos, pa velika proslave "crvene furije" kao i suze najvećeg svih vremena - Lea Mesija.

Međutim, ono što mnogi dan posle utakmice ističu je da je bila praktično neregularna. Naravno, to ne znači da je Španija na bilo koji način bila favorizovana ili da je Argentina oštećena, nego su zbog Amerikanaca ignorisana osnovna fudbalska pravila.

Zašto se tvrdi da je finale neregularno?

Prvi put u istoriji svjetskih prvenstava imali smo takozvani half-time show, odnosno gledali smo nastup poznatih umjetnika kada su igrači otišli u svlačionice. Međutim, Amerikancima je bilo malo 15 minuta za sve što su pripremili, tako da su zbog toga odlučili da izmisle svoja pravila.

Pauza između dva poluvremena je trajala - vjerovali ili ne - čak 27 minuta. Dakle, skoro duplo duže nego što je pravilo, tako da su i igrači bili nedovoljno zagrijani za nastavak meča.

Šta piše u pravilima?

World Cup final resumes after more than 27 minutes halftime — exceeding allowed 15 minutes by football ruleshttps://t.co/6wECKsKizf — Rob Harris (@RobHarris)July 19, 2026



Međunarodni bord fudbalskih asocijacija (IFAB) jasno u svojim pravilima definiše pauzu u poluvremenu i čini se da je zbog nove samovolje organizatora - čitaj Amerikanaca - napravljen propust.

"Igrači imaju pravo na pauzu na poluvremenu u trajanju do 15 minuta. Tokom pauze između dva produžetka dozvoljena je kratka pauza za osvježenje, koja ne sme trajati duže od jednog minuta. Pravilima takmičenja mora biti određeno trajanje pauze na poluvremenu, a ono se može promijeniti samo uz dozvolu sudije", stoji u pravilima.

Ko je nastupao na poluvremenu?

Na poluvremenu utakmice gledali smo nastup Krisa Martina iz grupe Koldplej (Coldplay), zatim Šakire, Džastina Bibera, BTS-a i Burna Boya, dok je takođe "šou" ukrala Madona koju su na teren u autu dovezli Ronaldo i Ronaldinjo. Bez obzira što je američki "fazon" zabave, čini se da se većini fudbalskih navijača ovaj performans nije dopao.

Ipak su došli da gledaju fudbal, a ne da čekaju 27 minuta da počne drugo poluvrijeme.

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