"Navijao sam da Hrvatska osvoji Mundijal": Ibrahimović ne zaboravlja odakle je, a niko ga se nije sjetio prije 20 godina

Legendarni Zlatan Ibrahimović nikada nije dobio poziv Hrvatske ili Bosne da se priključi reprezentaciji.

Izvor: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

Legendarni švedski fubaler Zlatan Ibrahimović bio je ulozi stručnog konsultanta na "FOX" televiziji tokom minulog Svjetskog prvenstva. On je prognozirao da će Španci osvojiti titulu šampiona, što je ponovio u studiju poslije finala. Ipak, naglasio je da je njegov favorit bila Hrvatska.

Slavni napadač vuče porijeklo iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali poznata je priča da nikada nije dobio zvaničan poziv da nastupa za jednu od te dvije selekcije.

"Da ste me pitali prije turnira, rekao sam da će Španija osvojiti titulu. Ali navijao sam za Hrvatsku jer odatle vučem korijene", rekao je Ibrahimović nakon finala.

Španci su razbili Argentince u finalu, Mesi je bio potpuno odsječen, a takav scenario je i najavio nekadašnji as Barselone, Pari Sen Žermena i Milana.

"Vjerujem da će Španija dominirati", rekao je Ibrahimović pre početka utakmice, i ispostavilo se da je ovo rekao sa punim pravom. Argentinci nisu mogli da upute šut ka golu, dok su se šanse "crvene furije" samo smjenjivale.

Istina o reprezentaciji

Zlatan Ibrahimović nikada nije ni razmišljao da igra za Bosnu ili Hrvatsku, a razlog je i više nego jednostavan - nikada nije dobio poziv.

"Već su me pitali za to... Moja majka je Hrvatica, otac iz Bosne, ali ja sam rođen u Švedskoj i u meni nikad nije postojala dilema za koga ću igrati. Iskreno, mislim da mi niko nikad nije prišao s pitanjem hoću li igrati za Hrvatsku ili Bosnu i Hercegovinu", rekao je jednom prilikom Ibrahimović.

Zlatan je rođen 1981. godine u Švedskoj od porodice imigranata iz SFRJ. Otac Šefik Ibrahimović je iz Bijeljine, dok je majka Jurka Gravić iz Hrvatske. Iako je ponosan na svoje balkansko porijeklo, Zlatan Ibrahimović je želio da igra samo za Švedsku uprkos nagađanjima da ga žele Hrvatska i Bosna i Hercegovina.

Pojavile se lažne vijesti

Nekadašnji predsjednik hrvatskog Saveza Vlatko Marković jednom prilikom je demantovao da je pregovarao sa Zlatanom o njegovom nastupu za "vatrene"

"Nikad, barem kad se radi o nama, nismo razgovarali s Ibrahimovićem i predložili mu da igra za Hrvatsku. Kroz našu službu u HNS-u prošlo je preko šest hiljada mladih fudbalera iz BiH, jer smo svojevremeno pomagali tom Savezu. Nažalost, nismo znali za Ibrahimovića, niti iz BiH niti iz Hrvatske niko nas nije izvijestio da u Švedskoj postoji tako sjajan igrač. Zaista ga obožavam, svake godine glasam za njega kad se bira najbolji fudbaler. On je zaista fantastičan igrač", pričao je jednom prilikom Marković.

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