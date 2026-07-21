Tri engleska kluba žele da dovedu Nikolu Simića, štopera Partizana.
Talentovani fudbaler Partizana Nikola Simić mogao bi do kraja ljetnog prelaznog roka da pojača neki od timova iz Premijer lige Engleske! Navodno, za njega su trenutno zainteresovana tri kluba, a jedan je spreman da preduzme i konkretne korake kako bi do kraja ljeta angažovao mladog defanzivca, omladinskog reprezentativca Srbije na nedavno odigranom Evropskom prvenstvu u Velsu.
Kako pod oznakom ekskluzivno prenosi portal "On the Minute", od ranije je Simić bio u bilježnici Brajtona i Koventrija, a sada je za njega zainteresovan i Sanderlend. Upravo taj tim je vjerovatno i najbliži da kupi Simića jer isti izvor navodi da su na sjeveru Engleske veoma zadovoljni razvojem fudbalera koji je prethodne sezone bio standardan u prvom timu crno-bijelih.
Englezi vode igrača Partizana u Premijer ligu: Sprema se još jedan veliki transfer u Humskoj
Iako reprezentacija Srbije nije ostavila dobar utisak na Evropskom prvenstvu, takvu turniri znaju da posluže kao pozornica. Mladi fudbaleri bili su pred očima skauta najboljih evropskih klubova, a pošto se turnir igrao u Velsu jasno je da su sve engleske ekipe imale svoje predstavnike na ovim mečevima.
Za sada nije poznato koliko bi Sanderlend mogao da plati Simića, ali bi konkurencija Brajtona i Koventrija svakako mogla da podigne cijenu mladog fudbalera. I ne samo to - interesovanje tri kluba iz Premijer lige moglo bi i da "ubrza" proces, u strahu da neko drugi ne bude brži i ukrade srpskog fudbalera.
Podsjećamo, Partizan ovih dana završava transfer Vanje Dragojevića u Glazgov Rendžers, što je još jedan veliki posao nakon zimske prodaje Andreja Kostića u Milan. Do kraja ljeta klub bi trebalo da napusti i Ognjen Ugrešić za kojeg postoji interesovanje sa raznih strana Evrope. Trio Simić - Dragojević - Ugrešić mogao bi ovog leta da donese Partizanu oko 20 miliona evra.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!