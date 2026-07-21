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Englezi vode igrača Partizana u Premijer ligu: Sprema se još jedan veliki transfer u Humskoj

Englezi vode igrača Partizana u Premijer ligu: Sprema se još jedan veliki transfer u Humskoj

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Tri engleska kluba žele da dovedu Nikolu Simića, štopera Partizana.

Tri engleska kluba žele da dovedu štopera Partizana Nikolu Simića Izvor: MN PRESS

Talentovani fudbaler Partizana Nikola Simić mogao bi do kraja ljetnog prelaznog roka da pojača neki od timova iz Premijer lige Engleske! Navodno, za njega su trenutno zainteresovana tri kluba, a jedan je spreman da preduzme i konkretne korake kako bi do kraja ljeta angažovao mladog defanzivca, omladinskog reprezentativca Srbije na nedavno odigranom Evropskom prvenstvu u Velsu.

Kako pod oznakom ekskluzivno prenosi portal "On the Minute", od ranije je Simić bio u bilježnici Brajtona i Koventrija, a sada je za njega zainteresovan i Sanderlend. Upravo taj tim je vjerovatno i najbliži da kupi Simića jer isti izvor navodi da su na sjeveru Engleske veoma zadovoljni razvojem fudbalera koji je prethodne sezone bio standardan u prvom timu crno-bijelih.

Iako reprezentacija Srbije nije ostavila dobar utisak na Evropskom prvenstvu, takvu turniri znaju da posluže kao pozornica. Mladi fudbaleri bili su pred očima skauta najboljih evropskih klubova, a pošto se turnir igrao u Velsu jasno je da su sve engleske ekipe imale svoje predstavnike na ovim mečevima.

Za sada nije poznato koliko bi Sanderlend mogao da plati Simića, ali bi konkurencija Brajtona i Koventrija svakako mogla da podigne cijenu mladog fudbalera. I ne samo to - interesovanje tri kluba iz Premijer lige moglo bi i da "ubrza" proces, u strahu da neko drugi ne bude brži i ukrade srpskog fudbalera.

Podsjećamo, Partizan ovih dana završava transfer Vanje Dragojevića u Glazgov Rendžers, što je još jedan veliki posao nakon zimske prodaje Andreja Kostića u Milan. Do kraja ljeta klub bi trebalo da napusti i Ognjen Ugrešić za kojeg postoji interesovanje sa raznih strana Evrope. Trio Simić - Dragojević - Ugrešić mogao bi ovog leta da donese Partizanu oko 20 miliona evra. 

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Tagovi

fudbal FK Partizan transferi

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