Tri engleska kluba žele da dovedu Nikolu Simića, štopera Partizana.

Izvor: MN PRESS

Talentovani fudbaler Partizana Nikola Simić mogao bi do kraja ljetnog prelaznog roka da pojača neki od timova iz Premijer lige Engleske! Navodno, za njega su trenutno zainteresovana tri kluba, a jedan je spreman da preduzme i konkretne korake kako bi do kraja ljeta angažovao mladog defanzivca, omladinskog reprezentativca Srbije na nedavno odigranom Evropskom prvenstvu u Velsu.

Kako pod oznakom ekskluzivno prenosi portal "On the Minute", od ranije je Simić bio u bilježnici Brajtona i Koventrija, a sada je za njega zainteresovan i Sanderlend. Upravo taj tim je vjerovatno i najbliži da kupi Simića jer isti izvor navodi da su na sjeveru Engleske veoma zadovoljni razvojem fudbalera koji je prethodne sezone bio standardan u prvom timu crno-bijelih.

Vidi opis Englezi vode igrača Partizana u Premijer ligu: Sprema se još jedan veliki transfer u Humskoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Iako reprezentacija Srbije nije ostavila dobar utisak na Evropskom prvenstvu, takvu turniri znaju da posluže kao pozornica. Mladi fudbaleri bili su pred očima skauta najboljih evropskih klubova, a pošto se turnir igrao u Velsu jasno je da su sve engleske ekipe imale svoje predstavnike na ovim mečevima.

Za sada nije poznato koliko bi Sanderlend mogao da plati Simića, ali bi konkurencija Brajtona i Koventrija svakako mogla da podigne cijenu mladog fudbalera. I ne samo to - interesovanje tri kluba iz Premijer lige moglo bi i da "ubrza" proces, u strahu da neko drugi ne bude brži i ukrade srpskog fudbalera.

Podsjećamo, Partizan ovih dana završava transfer Vanje Dragojevića u Glazgov Rendžers, što je još jedan veliki posao nakon zimske prodaje Andreja Kostića u Milan. Do kraja ljeta klub bi trebalo da napusti i Ognjen Ugrešić za kojeg postoji interesovanje sa raznih strana Evrope. Trio Simić - Dragojević - Ugrešić mogao bi ovog leta da donese Partizanu oko 20 miliona evra.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!