UEFA kaznila Zrinjski!

„Plemići“ novčano kažnjeni zbog korištenja pirotehnike od strane njihovih navijača.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Mostarski Zrinjski svoj evropski put završio je na prvoj prepreci, pošto je poražen u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu od Valura.

Islanđani su u prvom meču u Rejkjaviku slavili sa 1:0, a onda izborili remi u Mostaru i prošli u naredni krug.

„Plemići“ su tako završili tkamičenje u kojem su zaradili 525.000 evra, ali dio novca moraće da vrate Evropskoj kući fudbala.

UEFA je kaznila Zrinjski sa 23.000 evra zbog toga što su njegovi navijači koristili pirotehniku i na gostujućoj i na domaćoj utakmici.

“Za prvu utakmicu, odigranu 23. jula u Rejkjaviku, Zrinjskom je zbog korištenja pirotehnike od strane navijača izrečena kazna u iznosu od 8.000 evra. Za drugu utakmicu u Mostaru, odigranu 30. jula Zrinjski je kažnjen s 15.000 evra – 8.000 evra zbog korištenja lasera i 7.000 evra zbog korištenja pirotehnike”, saopšteno je iz Zrinjskog.