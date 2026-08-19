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UEFA kaznila Zrinjski!

UEFA kaznila Zrinjski!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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„Plemići“ novčano kažnjeni zbog korištenja pirotehnike od strane njihovih navijača.

HŠK Zrinjski Mostar Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Mostarski Zrinjski svoj evropski put završio je na prvoj prepreci, pošto je poražen u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu od Valura.

Islanđani su u prvom meču u Rejkjaviku slavili sa 1:0, a onda izborili remi u Mostaru i prošli u naredni krug.

„Plemići“ su tako završili tkamičenje u kojem su zaradili 525.000 evra, ali dio novca moraće da vrate Evropskoj kući fudbala.

UEFA je kaznila Zrinjski sa 23.000 evra zbog toga što su njegovi navijači koristili pirotehniku i na gostujućoj i na domaćoj utakmici.

“Za prvu utakmicu, odigranu 23. jula u Rejkjaviku, Zrinjskom je zbog korištenja pirotehnike od strane navijača izrečena kazna u iznosu od 8.000 evra. Za drugu utakmicu u Mostaru, odigranu 30. jula Zrinjski je kažnjen s 15.000 evra – 8.000 evra zbog korištenja lasera i 7.000 evra zbog korištenja pirotehnike”, saopšteno je iz Zrinjskog.

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Tagovi

UEFA HŠK Zrinjski

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