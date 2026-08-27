Albert Rijera: "Bukari će snositi posljedice, pitajte njega šta mu je bilo u glavi"

Trener Crvene zvezde Albert Rijera je poslIJe poraza svog tima 5:1 od Viktorije priznao da je njegov tim pravio jako glupe greške. Govorio je i o potezu Osmana Bukarija koji je dobio crveni karton početkom drugog poluvremena.

Izvor: Youtube/RTS Sport

Crvena zvezda je poražena sa šokantnih 5:1 u Plzenju i ispala je od Viktorije u plejofu kvalifikacija za Ligu Evrope. Igraće tim Alberta Rijere u Ligi konferencija, a poslije meča je za "RTS" španski stručnjak istakao da je njegov tim pravio mnogo gluposti tokom ovog meča.

"Ovo je fudbal i ako pravite gluposti, onda to nije fudbal. Pravili smo gluposti i platili smo za to. Sa 11 igrača smo bolji od ovog tima", rekao je Albert Rijera za "RTS".

"Pitajte Bukarija šta mu je bilo"

Osman Bukari je isključen u 53. minutu utakmice i tada djeluje da je krenuo sunovrat ekipe iz Ljutice Bogdana. Upitan je Albert Rijera koliko je to uticalo, da li je to bio ključni momenat.

"Pitajte njega. Pitajte njega. Ne znam šta mu je bilo u glavi jer sam timu već rekao šta će se desiti u slučaju da neko dobije crveni karton bez fudbalskog poteza. On će platiti i snositi posljedice. Svi mi ćemo snositi posljedice. Naši navijači, naš klub snosi posljedice ovog glupog poteza. To je to, napravio je glupu grešku, ali nećemo zbog toga ubiti nikoga."

Na kraju je istakao da sada Crvena zvezda okreće glavu ka Ligi konferencija koju čak želi da osvoji.

"Želim da vidim ljude na našoj strani. Ovo je veliki udarac, ali takav je fudbal i moramo da nastavimo. Glavu gore, igramo Ligu konferencija i probaćemo da osvojimo ovo takmičenje bez pravljenja ovakvih grešaka kao danas", završio je Rijera.

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