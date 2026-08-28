Otišli iz Humske i odmah potpisali Gudelja: Srbin se sve dogovorio sa Špancima

Nemanja Gudelj nastaviće karijeru u Hetafeu, Partizanovom protivniku u plej-ofu za Konferencijsku ligu

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Srpski internacionalac Nemanja Gudelj (34) novi je igrač Hetafea i dogovorio je taj transfer odmah nakon što je njegov novi klub eliminisao Partizan u plej-ofu za Konferencijsku ligu. Veteran će tako ostati u Španiji i poslije odlaska iz Sevilje, koju je ovog ljeta napustio poslije čak sedam godina.

"Nemanja Gudelj je pred prelaskom u Hetafe kao slobodan igrač. Pregovori su u završnoj fazi", objavio je italijanski novinar specijalizovan za transfere, Fabricio Romano.

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Izvor: MN PRESS

Dan poslije uspjeha u dvomeču protiv Partizana, tim iz predgrađa Madrida saznao je protivnike u ligaškoj fazi Konferencijske lige. To će biti Ajaks, Brajton, Lugano, Univerzitatea Krajova, Inter Eskaldes i Iberija Tbilisi.

Gudelj će se vratiti tako i u evro-takmičenjima, u kojima je sa Seviljom dva puta osvajao Ligu Evrope, 2020. i 2023. godine, pod vođstvom trenera Hulena Lopetegija i Hose Luisa Mendilibara. Ovog ljeta bilo je nagovještaja da bi mogao da ode u drugu ligu Španije, u Kadiz, pa čak i u Seriju A, u Udineze, ali ništa od toga. Od ovog ljeta nastaviće da igra u Primeri.