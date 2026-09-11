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Kapiten se vraća, ovo su cijene karata za Srbiju na "Marakani": Počinje prodaja za Grčku i Holandiju

Kapiten se vraća, ovo su cijene karata za Srbiju na "Marakani": Počinje prodaja za Grčku i Holandiju

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Prodaja ulaznica za utakmice Srbije protiv Grčke i Holandije počinje 11. septembra. FSS je objavio cijene karata i instrukcije za njihovu kupovinu

cijene ulaznica za srbiju protiv grcke i holandije u ligi nacija Izvor: MN PRESS

Od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dvije utakmice reprezentacije Srbije u novom ciklusu UEFA Lige nacija, protiv Grčke i Holandije, kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.

"Orlovi" će na čelu sa novim-starim kapitenom Dušanom Tadićem najprije 24. septembra dočekati Grčku, a tri dana kasnije, 27. septembra, Holandiju. Za navijače koji žele da budu uz reprezentaciju na obje utakmice obezbijeđeni su paketi po povoljnijim cijenama.

CENE POJEDINAČNIH ULAZNICA (RSD):

  • Zapad - 2.000 (17 evra)
  • Istok - 1.800 (15 evra)
  • Sever - 1.200 (10 evra)
  • Jug - 1.200 (10 evra)
  • "Siniša Mihajlović" - 3.500 (30 evra)
  • VIP (1, 2 i Galerija) - 12.000 (100 evra)

Važna napomena: za utakmicu Srbija - Grčka ulaznice za južnu tribinu neće biti u prodaji.

CIJENE PAKETA ZA UTAKMICE PROTIV GRČKE I HOLANDIJE:

  • Zapad - 3.000 (25 evra)
  • Istok - 2.800 (24 evra)
  • Sever - 1.800 (15 evra)
  • "Siniša Mihajlović" - 5.600 (48 evra)
  • VIP (1, 2 i Galerija) - 20.000 (170 evra)

Prodaja pojedinačnih ulaznica i paketa za dve utakmice počinje 11. septembra putem sajta iTicket.rs, dok će od 17. septembra ulaznice biti dostupne i na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“.

Podsjećamo da su od 1. septembra u prodaji i paketi ulaznica za sve tri utakmice Srbije na domaćem terenu u ovom ciklusu Lige nacija, protiv Grčke (24. septembar), Holandije (27. septembar) i Njemačke (13. novembar).

Cijene paketa za sve tri utakmice iznose: Sjever 2.700, Istok 4.200, Zapad 4.500, „Siniša Mihajlović“ 8.400 i VIP (1, 2 i Galerija) 30.000 RSD.

Na jednu ličnu kartu ili pasoš moguće je kupiti najviše dvije ulaznice.

Pred Srbijom su tri velika izazova u elitnoj, A diviziji UEFA Lige nacija, a septembarski dueli sa Grčkom i Holandijom prilika su da „Orlovi“ novi ciklus pred svojim navijačima započnu uz snažnu podršku sa tribina stadiona "Rajko Mitić".

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Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

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