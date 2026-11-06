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Poznat datum žrijeba osmine finala i četvrtfinala Kupa BiH

Poznat datum žrijeba osmine finala i četvrtfinala Kupa BiH

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Žrijeb u utorak.

Kuglice, Kup BiH žrijeb, žrijebanje Izvor: Promo/FS BiH

Žrijeb parova osmine finala i četvrtfinala Kupa BiH za takmičarsku sezonu 2026/27. biće održan u utorak, 10. novembra 2026. godine, u 12 časova u prostorijama Fudbalskog saveza BiH u Sarajevu.

U osmini finala učestvuju sljedeći klubovi:

  • FK BORAC Banjaluka,
  • NK BOSNA Visoko,
  • BSK Banjaluka,
  • HNK ČAPLJINA Čapljina,
  • NK ČELIK Zenica,
  • FK FAMOS Istočna Ilidža,
  • NK GOŠK Gabela,
  • HŠK POSUŠJE Posušje,
  • FK RADNIK Bijeljina,
  • FK SLOGA DOBOJ Doboj,
  • HNK TOMISLAV Tomislavgrad,
  • NK TOŠK Tešanj,
  • NK TRAVNIK Travnik,
  • HŠK ZRINJSKI Mostar,
  • NK ZVIJEZDA Gradačac,
  • FK ŽELJEZNIČAR Sarajevo.

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