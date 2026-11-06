Poznat datum žrijeba osmine finala i četvrtfinala Kupa BiH

Žrijeb u utorak.
Žrijeb parova osmine finala i četvrtfinala Kupa BiH za takmičarsku sezonu 2026/27. biće održan u utorak, 10. novembra 2026. godine, u 12 časova u prostorijama Fudbalskog saveza BiH u Sarajevu.
U osmini finala učestvuju sljedeći klubovi:
- FK BORAC Banjaluka,
- NK BOSNA Visoko,
- BSK Banjaluka,
- HNK ČAPLJINA Čapljina,
- NK ČELIK Zenica,
- FK FAMOS Istočna Ilidža,
- NK GOŠK Gabela,
- HŠK POSUŠJE Posušje,
- FK RADNIK Bijeljina,
- FK SLOGA DOBOJ Doboj,
- HNK TOMISLAV Tomislavgrad,
- NK TOŠK Tešanj,
- NK TRAVNIK Travnik,
- HŠK ZRINJSKI Mostar,
- NK ZVIJEZDA Gradačac,
- FK ŽELJEZNIČAR Sarajevo.