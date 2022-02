Tristan je jedan od najvećih projekata evropske košarke! Bivši as Partizana vjeruje u Vukčevića: Budite strpljivi!

Nekadašnji igrač i sportski direktor Partizana Nikola Lončar vjeruje da će Tristan Vukčević imati blistavu karijeru.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Mnogo se očekuje od Tristana Vukčevića u Partizanu.

Stigao je mladi košarkaš iz madridskog Reala i još uvijek čeka debi u crno-bijelom dresu.

Željko Obradović je poslije meča sa Borcem otkrio da mu je žao što Tristana nije uveo, ali je objasnio i zbog čega to nije uradio. A, mladi igrač bi mogao da debituje na nekom od naredna dva meča, protiv Andore u Evrokupu (9. februara) ili tri dana kasnije na gostovanju protiv FMP-a.

O njemu je pričao i Nikola Lončar, nekadašnji igrač i sportski direktor tima iz Humske. Čovjek koji je sa Obradovićem donio Partizanu evropsku titulu 1992. godine vjeruje da će Tristan imati blistavu karijeru, ali samo ako bude uložio veliki trud i rad.

"Vukčević je jedan od najvećih projekata evropske košarke. Može da bude veliki igrač, da nosi igru bilo koje evropske ekipe. Međutim, on ima 18 godina i potrebno je strpljenje da bi došao do tog visokog nivoa", rekao je Lončar u emisiji "U obruču" na "Areni sport".

Pojasnio je i zašto je, po njegovom mišljenju, on napustio Madrid i došao u Beogradu.

"Možda je očekivao veću minutažu ili je možda bio previše nestrpljiv. Na početku sezone je dobio šansu kada su se Tompkins i Rendolf povrijedili i rekao bih da je nije iskoristio kako treba, a bio je starter u nekoliko mečeva. Uz to, Real ima dosta igrača na toj poziciji i taj klub ne može da čeka nekog igrača. Ponavljam, Tristan je jedan od najboljih mladih igrača u Evropi i ima potencijal i da zaigra u NBA ligi."

Pričao je Nikola i o Obradoviću i igri Partizana.

"Ima tu dosta novih igrača i stranaca, potrebno je vrijeme da svako shvati šta trener traži i šta treba da rade. Tu je mnogo detalja, poput pristupa igri, treningu, držanju koncentracije stalno i to je za neke možda i preveliki teret na početku. Željko želi da razigra što više igrača dok ne dođu te važnije utakmice. Neke bitne Partizan nije odigrao kako treba, ali najvažniji period sezone tek dolazi. Biće spremni kada za to dođe vrijeme, a to je od Kupa pa nadalje", zaključio je Nikola Lončar.

