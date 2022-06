Pešića iznenadili na konferenciji - ne razumijem! Selektora pitali o Teodosiću: Možda je za vas to neočekivano!

Selektor Srbije Svetislav Pešić razgovarao je sa novinarima poslije poraza od Letonije.

Izvor: YouTube/Screenshot/Fiba

Košarkaši Srbije izgubili su u Rigi. Letonija je ostvarila pobjedu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo (66:59) i "orlovi" sada imaju imperativ pobjede u Nišu protiv Belgije.

Po završetku tog susreta na konferenciji za medije pričali su Svetislav Pešić i Vanja Marinković. Srpski bek je meč opisao kao "dva različita poluvremena" i naveo da je presudio "veliki broj izgubljenih lopti i loša igra u napadu u drugom dijelu."

"Prije svega da čestitam Letoniji, posebno na drugom poluvremenu, složio bih se sa Marinkovićem, igrali smo dva različta poluvremena. U prvom poluvremenu smo imali kontrolu. Radili smo sve šta smo željeli, jedini problem bio je ofanzivni skok rivala. U drugom dijelu smo počeli da igramo drugačiju košarku. Htjeli smo da završimo meč odmah, bez strpljenja, discipline u napadu. Nismo igrali onako kako je bilo potrebno. Na kraju je to razlog poraza. Izgubili smo prvo ritam, pa onda i meč. Letonija ima talentovan tim, posebno sa spoljnih pozicija. Nismo uspjeli da kontorlšemo njihovu igru unutra, fizički su bili bolji, ako to nedostaje onda koncentracija nije na potrebnom nivou. Napad nije bio na istom nivou kao u prvom poluvremenu", počeo je Pešić.

Potom je uslijedilo pitanje o tome kada je saznao da Miloš Teodosić neće biti dio tima za ovaj meč. Iz nekoliko pokušaja nije selektor razumeo šta ga pita novinar, pa je par puta ponovio "Ne razumijem pitanje", tek posle intervencije moderatora konferencije je shvatio.

"Od početka priprema je bilo jasno da Teodosić ne može da igra, to nije vijest za nas, niti iznenađenje, ne znam za vas. Nije bio plan da igra na ovom meču."

Izvor: MN PRESS

Na konstataciju novinara da su "letonski navijači očekivali da će Srbija biti agresivnija i da će pobijediti u skok igri" se prvo nasmijao. "Očekivao sam i ja isto kao letonski navijači", sa osmijehom je odgovorio Pešić.

Zatim je nastavio izlaganje i dodatno analizirao dešavanja sa parketa, posebno kada je skok igra u pitanju.

"Imali smo 35 skokova, oni 41, razlika nije velika, ali je naša igra u reketu, posebno u trećoj dionici bila ispod potrebnog nivoa. Nije bilo kontrole skoka. Znali smo da su oni agresivni u unutrašnjim pozicijama, dobri u skoku, posebno u napadu. Letonija je jedan od timova koji zavisi od igrača na perimetru, znali smo da treba da kontrolišemo njihov šut za tri, pa da pratimo skok, ali to nije bilo na željenom nivou. Ne volim previše da pričam o Letoniji, treniram Srbiju, izgubili smo kontrolu igre zbog napada. Oni su bili agresivni, stvarali su pritisak, to smo očekivali, nije nas to iznenadilo. Pokazali smo to u prvom poluvremenu. Ovo je potpuno novi tim, neki novi igrači koji nisu igrali kvalifikacione mečeve do sada, potrebno je vrijeme. Letonija dugo vremena igra zajedno, poznaju se dobro i znaju šta žele u svakom momentu meča."

Nije želio da priča o adaptiranju na igru rivala, posebno u momentima kada su Letonci na parket poslali nižu petorku bez klasičnog centra.

"Imamo veliki respekt prema njima, veoma su talentovan tim, ali generalno moram da budem iskren. Ne reagujem kao trener na protivničke poteze. Nekada morate da se adaptirate, da analizirate, ali imamo svoj stil igre. Problem je bio u tome što morate da igrate zajedno protiv ovakvog tima. Nije to lako i ne tražim izgovore, samo kažem da je potrebno vrijeme da se naviknu na stil igre, na koncept igre, to smo izgubili u trećoj četvrtini ovog meča", zaključio je Pešić.