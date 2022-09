Poznati agent zbog čuvenog košarkaša ostao bez 500 evra! Bojan ispričao sve: Stric mi je rekao da će pobijediti Barsu!

Bojan Tanjević ispričao je kako je zbog srpskog reprezentativca ostao bez novca.

Izvor: MN Press/YouTube/screenshot/Jao Mile podcast

Poznati agent Bojan Tanjević ispričao je hit priču o tome kako je ostao bez 500 evra zbog strica i čuvenog trenera Bogdana Tanjevića. Jedan njegov poziv bio je dovoljan da ga ubijedi da ode u kladionicu i da stavi veliku svotu novca na Fenerbahče. Povjerovao mu je da će dobit Barselonu na jednom evroligaškom gostovanju i zbog toga je otišao da se kladi. Nije se dobro završilo.

Ispričao je sve to u podkastu "Jao Mile" kod bivšeg srpskog košarkaša Mileta Ilića. Sve je krenulo od jedne kafe u prepodnevnim satima. "Zove me Bogdan oko 10 ujutru da vidi šta radim. Ja sam bio negdje, pijem kafu sa nekim. Kažem mu tad 'Što te kladionice ovoliko potcijenjuju, stavili su hendikep 17'. On me pita šta mi to znači, ja mu objasnim da to znači da će izgubiti utakmicu sa preko 17 razlike. Odgovara mi da će oni taj meč da dobiju. Objašnjava kako igraju sjajno, da treniraju dobro, ovaj onakav, onaj takav i potvrđuje da će da dobiju i kaže da se kladim", počinje priču Bojan.

Povjerovao je stricu Bogdanu i odmah je otišao kući po pare. "Otišao sam kući, uzeo 500 evra, tada sam stvarno igrao tikete za po 50 dinara. Odem u kladionicu u kraju, tamo radi neki Dule. U gužvi onako, kaže mu dam da mi uplati i da stavi na Fener hendikep dvojka. Nisam igrao na pobjedu, nego da izgube sa manje od 17 razlike."

Tada nastaje šou program, pošto su i ljudi koji su bili tu sve to čuli. "U tom momentu on izgovara, 500 evra? Kako je to rekao, ona kladionica, mučenici kao nojevi, svi digli glavu, gledaju. Kada su to vidjeli da igram na tim svog strica, svako je stavio sve što je imao na taj meč, oko dva popodne ta utakmica više nije mogla da se igra, buknula informacija."

Došao je uveče kući i bio spreman da gleda meč i uvjeren da će Fener slaviti u Španiji. "Sjedim kući uveče, čekam kvotu 1,85 da uzmem 400 evra. Gledam utakmicu, sendvič tu, koka-kola. Poluvrijeme 21, kraj 43 razlike za Barselonu. Imam taj tiket još uvijek u novčaniku", zaključio je Tanjević. Izgleda da je u pitanju bio meč odigrana 3. decembra 2009. godine, samo je permutovao konačnu razliku. Na poluvremenu je Barselona vodila (42:21), dok je konačna razlika bila 34 (89:55). Popularni Boša Tanjević vodio je Fenerbhače od 2007. do 2010. godine.