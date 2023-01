Zvezda sa ubitačnim trilingom u Podgorici! Kampaco, Vildoza i Nedović prvi put zajedno, Ivanović zna šta ga čeka!

Crvena zvezda gostuje u Podgorici.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pobijedila Monako i odmah je počela pripreme za narednu utakmicu. Već je otputovala u Podgoricu gdje će u nedjelju igrati protiv Budućnosti (19.30 časova). Traži nastavak serije dobrih rezultata u regionalnom takmičenju protiv crnogorskog tima.

Meč se igra u "Morači", biće to 55. okršaj dvije ekipe, crveno-bijeli su bolji u međusobnom skoru (29:25), a 20 tih pobjeda Podgoričani zabeležili su kod kuće. Za razliku od Evrolige, na ovom meču će moći da igra i Fakundo Kampaco, pa će to biti prvi meč u kom bi na terenu mogli da se nađu Kampaco, Luka Vildoza i Nemanja Nedović. Uz to biće ovo i povratak Duška Ivanovića u Podgoricu, pošto je nosio dres Budućnosti tokom sedam sezona u karijeri (od 1980. do 1987. godine).

"Vraćam se, igraću utakmicu protiv Budućnosti poslije čini mi se, tačno 20 godina. Podgorica je moj grad, to je moj klub, a svaki put kada uđem u dvoranu Morača za koju sam vezan, prisjetim se svih onih godina koje sa prošao sa mojim saigračima. Sa druge strane, što se utakmice tiče, očekuje nas vrlo teška utakmica, ekipa Budućnosti pojačana Grinom i O'Brajanom je ozbiljna ekipa koja konkuriše za najviši plasman ne samo u ABA ligi, već i u Evropi. Moraćemo da odigramo izuzetno dobru odbranu, a sa druge strane i vrlo strpljivo u napadu", rekao je Ivanović.

Sa njim se složio i kapiten Branko Lazić.

"Poznajemo dobro Budućnost, tim koji je ozbiljno pojačan u međuvremenu i koji dobro igra na svom terenu. Očekuje nas teška utakmica. Naši principi se znaju, moramo da odigramo čvrsto u odbrani, sa visokim nivoom energije. Polako se kompletiramo, imali smo dovoljno vremena da se osvježimo poslije meča sa Monakom i da se spremimo za ovaj izazov", poručio je Lazić. Po završetku meča Zvezda se vraća u Beograd i sprema se za meč sa Žalgirisom u Evroligi.