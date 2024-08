Moja supruga Danijela je Srpkinja, prozivala me je: U kući NBA zvijezde nastao haos za vrijeme Olimpijskih igara

Srbija razbijala Ameriku, a Danijela prozivala supruga u kući. Objasnio je javno da je morao da joj uzvrati.

Izvor: Instagram/danielarajic/X/Podcast P with Paul George

Američki NBA superstar Pol Džordž (34) nije bio dio reprezentacije na Olimpijskim igrama, već je gledao od kuće TV prenos utakmica svojih zemljaka u Parizu. Naravno, uključujući i polufinale Sjedinjenih Država protiv Srbije, tokom kojeg se u domu Džordžovih poveo mali "rat" zbog toga što je košarkaškeva žena Srpkinja, Danijela Rajić Džordž. Njih dvoje imaju dvije ćerke i sina i svi su prisustvovali scenu koju neće zaboraviti, u kojoj je Danijela "prozivala" svog supruga dok je Srbija igrala bolje od Amerikanaca u Parizu.

"Dok sam gledao utakmicu, podilazili su me žmarci. Uzbudio sam se i naježio. Osjetio sam se ponosnim što sam Amerikanac. Moja supruga je Srpkinja, gledali smo utakmicu, a ona je počela da me proziva. Pa, sam onda počeo da joj uzvraćam i da prozivam i ja nju. Bilo je zabavno u kući, ali ponavljam ti - osjetio sam se ponosnim Amerikancem u tim trenucima", rekao je Džordž u jednom podkastu.

Danijela i Pol su zajedno od 2020. godine, a u braku su od 2022. i naučila je košarkaša da se za srpske praznike jedu sarme i oblande, dovodila ga je u Srbiju, ali još nije učinila da prestane da navija za svoju zemlju i da porodično podržavaju "orlove". A, koliko strastveno navija za Srbiju Danijela je dokazala i na Instagramu, na kojem ovih dana dijeli slike i snimke spektakularnog dočeka naših sportista u centru Beograda.

Sa druge strane, Pol Džordž je uživao u utakmici gledajući kako Lebron predvodi Amerikance ka trijumfu. "Ko je donio pobjedu u toj utakmici? Lebron, apsolutno. I kada to kažem, ne oduzimam zasluge Stefu Kariju i tome što je uradio. Da on to nije uradio, izgubili bismo, shvatate to. Tako da ne kažem da Stef nije bio važan faktor naše pobjede, niti umanjujem zasluge Kevina Durenta, ali Lebron... Mislim da je Lebron preuzeo inicijativu u stilu 'Ne, mi nećemo izgubiti ovu utakmicu", kazao je Pol Džordž.

"Kao da im je Lebron kazao 'Stef, potrebno mi je da tui uradiš ono svoje, a ja ću da te poguram. Isto ću da uradim i za Kevina Durenta'. I zaista, kada pogledam kako je Lebron igrao u završnici, kako je napadao prodorom, organizovao igru. Bio je tijesan rezultat, a mogli ste da vidite kako se Lebron u tim trenucima 'pali'. A, vidjeli ste i kako je htio da igra direktno protiv Nikole Jokića. Radio je sve što je mogao da bi pokrenuo ostale momke da se rotiraju da bi on čuvao Jokića", primijetio je Džordž.

Pol, Danijela i njihova porodica imaju uzbudljivo ljeto ove godine, jer se porodično sele iz Los Anđelesa. Džordž je poslije pet godina napustio Kliperse i potpisao za Filadelfiju, pa će porodično u narednom periodu biti na utakmicama čuvenih Siksersa.

