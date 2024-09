"Samo jedne godine sam imao vrhunski tim i budžet!" Željko otkrio - nije bio plan, ali gledao je 80 igrača

Željko Obradović je otkrio sve o novom timu Partizana.

Izvor: Youtube/ X&O's CHAT/Printscreen

Željko Obradović bio je prvi gost "X&O's CHAT" podkasta kod Edina Avdića i tu je detaljno govorio o sklapanju tima za novu sezonu. Odlučili su se crno-bijeli na čelu sa njim da naprave kompletno novu ekipu, u odnosu na prošlu sezonu ostao je samo Balša Koprivica.

Istakao je sada da je skautirano preko 80 igrača i da uvijek od mnogo faktora zavisi da li će se neki igrač uklopiti u ekipu. Nakon što je otkrio neke detalje sa početka priprema koji su ga obradovali dodatno je pojasnio koliko je kockica potrebno da se potrefi kako bi igrači zajedno u cjelini funkcionisali kako treba.

"Napravili smo sticajem okolnosti potpuno novi tim. Nismo gledali manje od 80 igrača, sve što je bilo na tržištu, sve smo prošli. Nema čovjeka koji malo razumije košarku, a koji neće prepoznati dobrog igrača. Ali, da li je to profil igrača koji treba timu, da li će da se ponaša u skladu sa onim što je Partizan. Da li ima informacija kakav je bio tada, kakav je sad, kakve su mu komšije, da li će frizer nešto lijepo da kaže o njemu... Sve to se juri i traži, ali je najbitniji kvalitet igrača i čovjeka. Nemoguća je misija da uvijek pogodiš. Svako misli da je pogodio, uvijek je bilo iznenađenja. Dovedeš nekoga i ispadne bolji nego što je očekivano, za nekoga je bilo kako si pretpostavio, za neke razočarenje. Ne može uvijek da se pogodi. Ne može uvijek da se pogodi, kada nekoga potpišeš i kada napraviš tim kažem im da mislim da su oni najbolji i to je to", rekao je Željko Obradović i dodao:

"Ove godine nije bio plan da promijenimo cijeli tim, ali je tako ispalo. Iz raznoraznih okolnosti. Neki igrači imali su želju da idu. Neki su bili pod ugovorom. Smatram da je uvijek važno da se poštuje želja igrača i da niko ne ostaje na silu u nekom klubu. Mi smo imali opcije sa nekim igračima. U suštini je bitno da je igrač po završetku ugovora slobodan da radi šta hoće. Naše opredjeljenje je bilo da napravimo ovakav tim, odgovornost je na meni kao treneru. Kako će da bude? Znaćemo na kraju sezone i onda će svi imati priliku da kritikuju ili ne daj Bože da hvale. Onda će procjenu da izvrše oni koji su najvažniji, to je Upravni odbor na čelu sa predsjednikom kluba. Još važnije, oni zbog kojih se igra, ovih 20 i nešto hiljada koji dolaze na svaki meč. Onda će da kažu ovaj trener je ili prolupao ili je možda uradio nešto što nije loše."

SAMO JEDNE GODINE SAM IMAO BUDŽET I TIM

Od samog dolaska u Partizan, to jest povratka poslije mnogo godina, sve odluke oko sastavljanja tima su njegove. Ipak ističe da sve mora da prođe i sa predsjednikom kluba i sportskim sektorom, da uklopi finansijske zahtjeve u budžet...

"Već od prve godine, od Partizana. Kada sam došao i postao trener, rekao sam da je odluka o formiranju tima moja. Naravno, pričate sa saradnicima, predsjednikom, ljudima iz kluba. Tako je ove godine bilo sa Savićem, Ostojom i sa mnom. Uz saradnju sa mojim saradnicima. Bilo koji transfer da smo pravili, pričao sam sa njima i tražio mišljenje. Odluka je moja. U smislu, bilo je mnogo situacija da ja pokažem jednog igrača, pa taj nije voleo da dođe, ili je finansijski zahtev veliki, pa predsednik kaže da ne može. Ne pričam ovo o Partizanu sada, nego generalno i u prethodnim klubovima. Samo sam jedne godine u Panatinaikosu imao budžet i tim na vrhunskom nivou."

Što se tiče kritika, uvijek polazi od sebe i od svojih grešaka, a tek onda se fokusira na igrače.

"Kada god sam gubio utakmicu, kretao sam od sebe. Postoji ono što se poštuje i ne poštuje. Uvijek sam prvo gledao gde su moje greške i da ih ne ponavljam. Analizira se meč sa stručnim štabom, pa sa igračima. Da igrači vide koliko su spremni i koliko su radili ono što treba i ono što ne treba. Mnoge utakmice smo u prošloj sezoni izgubili na jednu loptu i uvek sam polazio od sebe. Šah je fantastična igra, sa mojim pokojnim ocem sam igrao šah, kao sa nekim ljudima sa kojima sam sarađivao. Košarkaška igra je toliko bogata, daje toliko mogućnosti. I sad na treningu imam par trenera koji gledaju, jednog trenera iz Kine koji je došao i koji mi je pokazivao kako izgleda kada moj tim igra akciju i kako njegov tim igra akciju. Imam jednu ženu iz Grčke koja je ozbiljna, završila je tri mastera, radi u muškoj košarci u prvenstvu Grčke i dolazila je sa nekim fantastičnim idejama. Imao sam mladog trenera koji će raditi sa starijima od sebe. I ja mogu da naučim od njih. Evo neki detalji koje mi je ta žena rekla su fantastični. Mnogo dobro se sjećam meča koji smo izgubili. To je moje prvo finale u Berlinu protiv CSKA sa Fenerbahčeom. Gubili smo 20 razlike, vratili se, imali dobijen meč. Kako je ekipa uspjela da odreaguje, imala vjere u sebe. Vjerovali su da može da se okrene", dodao je Obradović.

NE VOLIM JA DA PRIČAM!

Željko Obradović Izvor: YouTube/X&O's CHAT

"To je suština i najvažnija stvar, da ti igrači vjeruju. Ja kad dođem u svlačionicu pred meč, sastanak je kratak, ne volim da pričam, ponovim stvari sa treninga i gledam igrače u oči i istog momenta mi je jasno kakav ćemo meč da igramo. Isto radim i na tajmautu, gledam ih u oči i vidim da li vjeruju u ono što ja pričam. Ako neko skrene pogled onda moram da ga uhvatim za ruku i da kažem 'Alo, jel slušaš šta ja pričam'. Ako je igrač koncentrisan može dosta toga da uradi, ako nije, onda ne može ništa", završio je Željko Obradović.