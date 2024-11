Trener Partizana Željko Obradović govorio i o skoru u Evroligi nakon osme uzastopne pobjede u ABA ligi.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

KK Partizan ove sezone igra maestralno u ABA ligi i nakon ubjedljive pobjede nad Dubaijem (82:61) sada je na skoru 8-0. S druge strane daleko veće probleme Partizan ima u Evroligi, takmičenju u kome i te kako želi da napravi iskorak, gdje je od takođe osam utakmica izgubio šest.

To naravno brine navijače, ali Željko Obradović ne želi da na taj podatak gleda dramatično, svjestan je da su rezultati mogli da budu skroz drugačiji:

"To što je bilo prošle godine je završena priča, sada igra ova ekipa. U ovom trenutku imamo skor 2-6 u Evroligi, a možda smo mogli da imamo na primjer i skor 5-3", rekao je Obradović i dodao:

"To bi bilo realnije, ali nažalost nije tako. Ponovo sam odgledao utakmicu u Parizu, mislim da je bilo veoma korektno u odnosu na ono što smo postavili. Imali smo šut za pobjedu i za izjednačenje, prije toga i loptu ispod koša, prodali smo je najlakše na svijetu".

Vidi opis Željko Obradović o problemima Partizana u Evroligi: "Imamo skor 2-6, a realnije bi bilo da je 5-3!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Trener Partizana ne sumnja u momke sa kojima trenutno radi i ubijeđen je da će se situacija uskoro preokrenuti.

"To su stvari na kojima ćemo raditi i na kojima ćemo insistirati. Povjerenje prema igračima postoji i nemam razloga da kao trener pričam bajke, već pričam realne stvari. To sam radio cijelog života i to ću raditi i dalje", naglasio je Željko Obradović obraćajući se medijima poslije pobjede nad Dubaijem.

U nedjelji "duplog kola" Evrolige Partizan prvo u srijedu dočekuje Barselonu (18.00), a onda i Olimpiju Milano u petak (20.30).

Vidi opis Željko Obradović o problemima Partizana u Evroligi: "Imamo skor 2-6, a realnije bi bilo da je 5-3!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!