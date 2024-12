"Da se malo spustimo na zemlju, nije sve med i mlijeko": Opomena Partizanovog kapitena kako mora u Evroligi

Vanja Marinković imao važnu poruku za ekipu poslije tijesnog trijumfa protiv Albe u Berlinu.

Partizan je tijesno i napeto pobijedio Albu u Berlinu, a jako važan trenutak meča bio je onaj u kojem je Vanja Marinković pogodio trojku na početku posljednjeg minuta. Tim košem, kapiten crno-bijelih smanjio je zaostatak svog tima na "minus 1", nakon što je prethodno Alba preuzela vođstvo iako su Beograđani imali dvocifrenu prednost.

Tim košem, Marinković je omogućio Karliku Džounsu da košem za pobjedu postane heroj, a poslije utakmice u kapitentskom stilu je opomenuo ekipu da ne smije sebi da dopusti slične padove.

"Mogli smo mnogo ranije da završimo, ali neiskusno smo dali Albi šansu da se vrati. Bitno je da smo i na ovaj način dobili, da vidimo da ni sa kim nije lako i da ne smijemo da pravimo propuste, prije svega u napadu, u kojem smo imali vezanih loših posjeda", kazao je on za "Sport klub".

Partizan je ostvario petu pobjedu u nizu, a Alba je raspucanom igrom u završnici uspjela da je ugrozi.

"Kad sa 'plus 12' odeš na 'minus 4', ne znam šta da mislim. Malo smo bili u čudu", rekao je on, pa opisao akciju u kojoj je pogodio jako bitnu trojku. "To je bila akcija koju smo na tajm-autu crtali. Bili su blokovi Bonge i Dejvisa, Karlik mi je bacio, pogodio sam i nadam se da će da ulazi i dalje."

Opomenu će crno-bijeli dobro zapamtiti.

"Dobro je što smo dobili, da se malo spustimo na zemlju, da vidimo da nije sve med i mlijeko i da mora da se rilja za svaki bod. Očekuje nas sada ABA derbi protiv Budućnosti, biće teška utakmica, onda i puna hala protiv Asvela pa gostovanje Efesu", naglasio je Marinković.