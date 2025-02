Poslije prelaska Dončića u Lejkerse sve je moguće! Adetokunbo otkrio gdje bi želio da vidi Jokića

Janis Adetokunbo je otrkio da bi želio da vidi Nikolu Jokića u Njujork Niksima.

Izvor: EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

Prelaz najveće zvijezde Dalasa Luke Dončića u Los Anđeles Lejkerse učinio je da i nemoguća razmišljanja postanu realnost. Tako je reprezentativac Grčke Janis Adetokunbo imao jedan interesantan prijedlog vezan za Nikolu Jokića, da zaigra u još jednoj NBA mašineriji - Njujork Niksima.

S obzirom na to da će Luka Dončić postati velika zvijezda Lejkersa, košarkaš Majamija predložio je da centar iz Sombora zaigra u Njujorku. Razlog - dva Evropljana bili bi, usred Amerike, najveće zvijezde najpopularnijih klubova na tržištu.

"Sada kada će košarkaš iz Evrope biti zaštitno lice Lejkersa, to je nešto novo za Evropu. Nikad se do sad nije dogodilo", započeo je Adetokumbo. "Znate šta bih ja volio? Voleo bih Luku u Lejkersima i volio bih Jokića u Niksima", iznio je svoju ideju Grk.

"To su velika tržišta i želim da Evropljani tamo odu, bilo bi nevjerovatno. To je ono što ja hoću, to je moj san", bio je jasan Atedokumbo. Potom je igrač Milvokija prokomentarisao situaciju kad je saznao da Dončić napušta Dalas: "Mislio sam da to nije istina, jer je nevjerovatno".

Reprezentativac Grčke i ove sezone igra odlično. Odigrao je 41 utakmicu, gdje je prosječno bilježio 31,8 poena, 12,2 skoka i 5,9 asistencija. Njegov tim je trenutno nešto lošije plasiran u odnosu na prethodnu sezonu, pa sada zauzima peto mjesto sa skorom 26-21.