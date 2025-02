Dončić u Lejkersima šokirao sve, sad se čeka Jokićeva odluka: Pred njim dva izbora i čini se da je već prelomio

Prelazak Luke Dončića u Lejkerse šokirao je Ameriku i raspalio maštu navijača da bi i Nikola Jokić mogao da napusti Denver. Plan Slovenca u Dalasu je propao, a pred Srbinom su u Koloradu dva izbora.

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia / Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Trejd Luke Dončića iz Dalasa u Los Anđeles Lejkerse zatresao je čitavu Ameriku i raspalio maštu ljubitelja košarke. Sada se pitaju da li bi i Nikola Jokić mogao da im se pridruži u Lejkersima i da li bi eventualno mogao da obuče dres nekog od timova sa najvećeg tržišta, poput Golden Stejta, Njujork Niksa ili drugih.

Nikolu su tokom prošle sezone pitali veoma konkretno - da li bi mogao da zaista u istom timu sa Lukom Dončićem. Kao da su znali šta će se dogoditi uz Dalasu.

"Ne znam da li je to moguće. Ne želim da napuštam Denver. Sviđa mi se ovdje, sjajna je organizacija. Ali ako se Luka naljuti u Dalasu, može da dođe ovdje", rekao je tada u šali Jokić.

U stvarnosti, Nagetsi sigurno nisu bili ni svjesni da su možda imali šansu da "napadnu" Dončićev potpis da u septembru nisu obećali Džamalu Mareju vrtoglavih 244 miliona dolara kada je potpisivao novi ugovor. Kanađanin i ključni saigrač Nikole Jokića dobio je ogroman novac i povjerenje tima do 2029. godine, čime su definitivno ostala zatvorena vrata da Nikola i Luka ostvare san.

Sa druge strane, Dončić se u Los Anđelesu uveliko sprema za debi u Lejkersima u subotu uveče protiv Indijane od 22 časa po srednjoevropskom vremenu. Na društvenim mrežama već su viralni snimci njegovog prvog treninga u Lejkersima, na kojem je i radio i dobro se provodio kraj novih saigrača, Lebron Džejmsa, Ostina Rivsa i ostale. Pogledajte.

Dok se novi Lejkersi uigravaju i dok čekaju svoje najnovije pojačanje Marka Vilijamsa iz Šarlota, Nikola Jokić gleda svoja posla, ali i i neizbježno prati šta se događa na tržištu. Kada su ga pitali za Dalasovu odluku da trejduje Dončića, Somborac je kratko rekao:

"Dopisivao sam se s njim, on nije to očekivao naravno... Mislim da sad mora da bude samo sa porodicom, veliki je to transfer. To je biznis, niko to nije očekivao, posebno on. Niko nije siguran u ligi, ali mislim da će on uraditi dobar posao. On je igrač za veliku scenu, imao je u Dalasu nešto posebno, ali...".

Dok je Dalas puštao informacije o tome da je Luka Dončić van terena nedisciplinovan prije svega kada je u pitanju njegova kilaža, teško je zamisliti scenario prema kojem bi Jokić mogao da bude u bilo kojoj varijanti trejdovan i ispraćen u neki drugi tim. Trostruki MVP NBA lige i osvajač NBA titule iz 2023. podigao je Nagetse na nivo na kojem se nikad nisu našli i vjerovatno nikad i neće kada ode. U Koloradu živi još od 2015. godine, tamo se skrasio i definitivno našao svoj drugi dom kraj njemu omiljenog Sombora, a uz to je ugovorom vezan za Denver do 2029. godine.

Tačnije, Jokić će u ljeto 2028, uoči posljednje sezone te saradnje, imati opciju da sam "izađe" iz ugovora, dok će u ljeto 2029. biti definitivno slobodan. I podrazumijeva se da je nemoguće zamisliti scenario prema kojem mu Nagetsi prije toga neće ponuditi novi najveći ugovor u istoriji. Sa cifrom od koje staje dah.

Nikolu čeka lova do krova

S obzirom na to da na kraju ugovora ima opciju da raskine saradnju, Jokić bi u ljeto 2026. mogao da potpiše istorijski NBA ugovor na čak 400 miliona dolara. Tačnije, to bi bilo produženje aktuelnog ugovora, potpisanog 2022. na tada rekordnih 264 miliona dolara. Uslov za taj novi "supermaks" ugovor biće samo Jokićev ostanak u klubu 10 godina, a trenutno igra devetu sezonu za Denver. Sve drugo više neće biti važno, ni to da li će da osvoji još neku titulu, ni da li će ponovo podizati MVP nagradu, a teško je zamisliti da je neće bar još nekoliko puta dobiti u karijeri.

Uostalom, Jokić ove sezone postiže po 29,7 poena, uz 12,8 skokova i 10,3 asistencije i vjerovatno potpuno miran prati situaciju na tržištu. Njegovo je samo da uživa igrajući košarku, a na Denveru je da počne da se sprema za narednu godinu i da spremi tačno 404 miliona dolara za srpskog košarkaša.

Sudeći prema njegovim riječima da mu se ne ide, djeluje potpuno jasno da je riješen da uradi ono što Dončiću nisu dali u Dalasu - da završi karijeru u klubu u koji je i došao iz Evrope.