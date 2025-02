Godinu dana ubjeđivao Marka Jarića da prihvati novi posao: Od košarke zaradio 43 miliona, sad radi u kompaniji

Marko Jarić nije otišao u penziju, samo je prestao da se bavi košarkom. A jedan od poslova kojim se bavi je tu jer ga je u njega "uvukao" bivši košarkaš Crvene zvezde.

Marko Jarić je u NBA karijeri zaradio više od 43.000.000 dolara, a nije igrao za mali novac ni dok je u Evropi nastupao za Peristeri, Fortitudo, Virtus, Real Madrid i Montepaski. Ipak, poslije uspješne košarkaške karijere nije otišao u penziju već je nastavio da radi i ulaže.

Jedan od poslova kojim se bavi u vezi je i sa Nebojšom Subotićem! Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde je otišao u Ameriku na studije, a odande se nije vratio kao košarkaš nego kao biznismen. Njegova kompanija "Vestpek velt partners" je projekat u koji je uspio da uvuče u Jarićča!

"Iz Sarajeva sam došao u Beograd 1992. i jedno vrijeme sam igrao košarku u Crvenoj zvezdi. Ipak, 1998. sam otišao na studije u Ameriku i 2003. sam magistrirao finansije na Havajima. Godinu prije toga sam već ušao u finansijski biznis. U Evropi ovakvih firmi nema pa je teško uporediti jer se ovdje sve radi preko banaka koje nude slične usluge. U Americi je to razvijeno kroz privatne firme. Radio sam za Džon Henkok, jednu od najvećih firmi u SAD, i tu sam stekao svoje klijente i naučio posao", opisao je početak svoje firme Subotić.

Jarića upoznao na terenu, pa ga doveo sa ciljem

Jarić je devedesetih počeo seniorsku karijeru u dresu Radničkog sa Crvenog krsta, a tu su se Subotić i Jarić upoznali. To poznanstvo je ovaj biznismen iskoristio da nekadašnjeg plejmejkera reprezentacije Srbije i NBA košarkaša ubijedi da mu se pridruži u poslu. Nije išlo lagano...

"Marka Jarića sam regrutovao godinu dana. Znao sam ga još od devedesetih kada smo igrali košarku u Srbiji, a onda neko vrijeme nismo bili u kontaktu. Prije godinu dana se preselio u Los Anđeles i ponovo smo se povezali. On nije učio finansije, ali ga puno poštujem jer je i sam ozbiljan preduzetnik i uspješan je u biznisu. Regrutovao sam ga kako bi mi pomogao da uđem u svijet sporta i zabave. Ima puno veza u tom svijetu i poznaje puno ljudi. Ti ljudi imaju mentalnu čvrstinu i sposobnost da istrajavaju i rade za neki cilj. Moraš na kraju da budeš uspješan", istakao je Subotić.

Posebno mu je Jarić bio bitan jer je htio da u svojoj firmi ima brojne klijente iz svijeta sporta. Bilo ih je i u vrijeme kada Jarić nije bio dio projekata, ali je svakako njegovo uključivanje pomoglo da se ta saradnja proširi.

"Iako imamo profesionalne sportiste kao klijente, Marko je taj koji poznaje puno ljudi. Kada odem u Los Anđeles ili Majami, iznenadim se koliko ga ljudi poznaje i poštuje. To je čovjek koji privlači uspješne ljude. On će mi pomoći da dignem tu diviziju na viši nivo i samu firmu. Uz njega dolazi i tim koji će s njim raditi. Imamo ljude u NBA, bejzbol ligi, NFL-u, WNBA. To je interesantan biznis, ali teško je doći do sportista jer ih 'drže' menadžerske firme i teško je preskočiti tu barijeru. Do njih dolazimo preko preporuka advokata i ljudi koji ih poznaju. Cilj nam je da nam sportisti čine barem 15 do 20 odsto klijenata. Sada smo daleko od toga", otkrio je Subotić.