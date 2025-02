Adetokunbo i Dončić objasnili zašto je Evroliga bolja od NBA: Jedno pravilo nikome u SAD ne bi odgovaralo

Janis Adetokunbo otkrio je da više uživa u gledanju Evrolige nego NBA, a prethodno je i Luka Dončić objasnio zašto je teže igrati u Evroli nego u SAD.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Evropljani neprestano brane košarku na svom kontinentu. Luka Dončić je to već nekoliko puta spomenuo, a sada se teorijama reprezentativca Slovenije pridružio i Janis Adetokunbo. Grk je naveo kako uživa u gledanju Evrolige više nego u NBA.

Adetokunbo nije igrao na Ol-star vikendu, ali je imao zanimljiva zapažanja na konferenciji za medije. Tako je Grk privukao veliku pažnju zbog izjave o Evroligi i NBA ligi. "Evroliga je nevjerovatna, a ima i mnogo talentovanih igrača. Vjerovatno dva, tri, možda četiri najbolja tima iz Evrolige pripadaju NBA", rekao je Janis.

Nije tu bio kraj, morao je reprezentativac Grčke i da doda: "Uživam u gledanju Evrolige, čak više nego u gledanju NBA, ali nivo ipak nije isti", bio je jasan igrač Milvokija. I nema sumnje da nije jedini koji ovo misli. Našao se tu i Kevin Durent koji je takođe rekao da uživa u prenosima najelitnijeg takmičenja u Evropi, pa je i nagovijestio da bi u budućnosti mogao da zaigra u nekom od tih klubova - mislio je na Barselonu i Monako.

Luka Dončić je sve objasnio...

Luka Dončić je nedavno ponovo govorio o Evroligi, njenoj težini i značaju tog takmičenja. Tako je Slovenac objasnio neka od pravila koja su u Evroligi jako važna i doprinose da ovo nadmetanje bude još teže.

"Teže je u evroligaškoj utakmici dati 30 poena nego u NBA utakmici, to je sto odsto. Kažem to zbog pravila. U Evropi, primjera radi, momak poput Rudija Gobera može da stoji u reketu koliko god hoće, a ne samo tri sekunde... Samo zbog tog pravila, u NBA možeš lakše da dođeš do desetak poena", zaključio je Dončić.