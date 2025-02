Lejkersi u posljednji čas otkazali trejd: Optužili igrača da je kriv, ovakvom odgovoru se nisu nadali

Zbog čega su LA Lejkersi poništili trejd Marka Vilijamsa? Igrač se oglasio i rekao da ne misli da to ima ikakve veze sa ljekarskim pregledima.

Izvor: Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

Nakon što su LA Lejkersi dobili Luku Dončića u razmjeni sa Dalasom za Entonija Dejvisa i Maksa Kristija, pokušali su odmah da pojačaju i reket dovođenjem Marka Vilijamsa iz Šarlota. Sve su dogovorili pred istek prelaznog roka sa Hornetsima, međutim ipak poslije nekoliko dana nije došlo do trejda.

Lejkersi su imali pravo da ponište trejd i to su uradili, a objašnjeno je da je to zbog toga što je košarkaš pao ljekarske preglede. Da je to moguće i u NBA ligi pokazao je primjer Marka Vilijamsa - ili je u pitanju nešto drugo?

S obzirom na to da je Mark Vilijams prethodne večeri igrao za Hornetse protiv LA Lejkersa i pomogao je svojoj ekipi da dođe do pobjede (100:97) sa 10 poena i devet skokova, a onda je iskoristio šansu da se "obračuna" i sa franšizom koja je očigledno odustala od njega i probala da ga diskredituje.

"Ne mislim da sam pao na ljekarskim pregledima...", rekao je Marko Vilijams: "To mi nije ni palo na pamet. Pa u noći kada sam bio trejdovan, igrao sam veliki broj minuta. Nisam mislio da je to moguće u bilo kom univerzimu. S obzirom da sam se vratio skroz na početku ove godine, igrao sam dosta minuta. Mislim da se svaka povreda koju sam imao službeno zavodila i da sam se od svake oporavio, tako da sam od tada na sto odsto."

Šta je razlog odustajanja Lejkersa? Neki misle da prave veće planove za ljeto, a da se Vilijams nije uklapao u njih: "Ne znam šta je odlučilo. To je na njima", dodao je Vilijams.

Mark Vilijams je centar koji igra treću sezonu u Šarlotu i ima prosjek od 15,3 poena, 9,6 skokova i 2,5 asistencija ove sezone.