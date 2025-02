Jokić ne može da pogodi koliko ostali promašuju!

Nikola Jokić ostvario tripl-dabl, a njegovi saigrači iz Denvera katastrofalno šutirali protiv Milvokija.

Bolan poraz zabilježili su košarkaši Denver Nagetsa protiv Milvoki Baksa, uprkos tome što je Nikola Jokić ponovo odigrao partiju na svom nivou. Srpski košarkaš meč je završio sa 32 poena, 14 skokova i 10 asistencija, ali ni kao najefikasniji igrač na utakmici nije uspio da donese trijumf svom timu. Milvoki, predvođen Janisom adetokunbom, bio je bolji (121:112).

Nakon prve dionice bio je egal u Viskonsinu, Denver je imao tri poena prednosti na poluvremenu, a zatim je Milvoki u svoju korist riješio preostale dvije četvrtine. Obje sa po šest poena razlike, iako je utisak da je u posljednjoj moglo da bude i ubjedljivije da već nisu riješili pitanje pobjednika.

Posljednji dio meča nije bio sjajan ni za Nikolu Jokića (šest poena, jedna asistencija), ni za cijeli njegov tim kojem je falilo mnogo snage da napravi preokret i stigne do veoma važne pobjede na gostovanju. Ipak, najjači je utisak to što su Jokića ponovo "prodali" najbolj isaigrači - dok je Nikola šutirao 13/16 iz igre, Džamal Marej je imao 9/20, a Majkl Porter mlađi tek 5/22! On je čak 11 puta pokušao da ubaci trojku i samo je dva puta bio precizan...

Jokić je bio ubjedljivo najefikasniji u dresu Denvera sa 32 postignuta poena, Marej je dodao 20, a Kristijan Braun je završio meč sa 13 poena. Po 12 poena postigli su Porter i Džulijan Strouter, dok je dvocifreni učinak ostvario i Vestbruk sa 10 poena. U pobjedničkom timu, koji je ovaj meč odigrao sa samo devet igrača, Janis Adetokunbo je ubacio 28 poena, a Bruk Lopez dodao 22. Dvocifreni učinak imali su još Demijan Lilard sa 19, Kajl Kuzma sa 16, Geri Trent mlađi sa 15 i Tajron Prins sa 10.

