Kendrik Nan dobija bogatstvo za ostanak u Panatinaikosu

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos nudi novi ugovor jednom od najboljih igrača svog tima - Kendriku Nanu, ali u potencijalnoj, novoj, saradnji postoji mala promjena.

Kendik Nan ponosno nosi titulu jednog od najboljih igrača Evrolige. Veoma je važan za Panatinaikos, pa je zbog toga i reprezentacija Grčke poželjela da Amerikanac bude dio njihovog tima, a sada nastavak saradnje želi i klub iz Atine.

Nakon što su produžili saradnju sa povrijeđenim Matijasom Lesorom i još jednim centrom - Huanćom Ernangomesom, vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos želi da "osigura" i Kendrika Nana u svom timu u narednim sezonama. Već je 195 centimetara visok igrač Zelenih govorio da želi nastavak saradnje.

"Moguće je. Moramo to da uradimo, ako je moguće. Znam da me svi vole ovdje. Vidjećemo šta će se desiti, srećan sam zbog Lesora i Ernangomesa, zaslužili su to i zaradili. Sve dok su oni tu, Panatinaikos će biti izuzetan tim", jednom prilikom je rekao Nan.

Trenutni ugovor Kendrika Nana važi do ljeta 2026, a nova ponuda glasi - ostanak u Panatinaikosu do 2028, uz platu od 11 miliona dolara. Međutim, problem u nastavku saradnje mogla bi da prestavlja kluzula prema kojoj Nan, ovog puta, ne bi imao pravo na odlazak u NBA ligu.

Ove sezone Nan prosječno bilježi 20,7 poena, 3,5 skokova i 3,8 asistencija po meču u Evroligi. To je znatno bolja statistika u odnosu na proteklu godinu kad je ubacivao 15,4 poena, hvatao 2,5 lopti i dijelio 3,1 asistenciju. Izabranici Ergina Atamana trenutno zauzimaju prvu poziciju na tabeli Evrolige, imaju skor 17-10.

